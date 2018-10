Null Bock auf Politik? Für die vorgesehene Wahl der Jugendgemeinderäte im November hat der "große" Gemeinderat am Mittwoch die Satzung geändert. Anlass: Es gibt zu wenig Bewerber, die für Jugendgemeinderat kandidieren wollen. Um den Fortbestand des Gremiums zu sichern, beschloss der Gemeinderat, die Mitgliederzahl des Jugendgemeinderates von 20 auf zehn neu zu wählende Mitglieder zu reduzieren.

"Die Situtation ist sehr, sehr frustrierend für uns, weil wir sehr, sehr viel in den Schulen unterwegs waren und geworben haben", berichtete Jugendgemeinderat Sören Pfundstein. Doch alle Bemühungen nutzten nichts. Nur 17 Jugendliche erklärten sich für eine Kadidatur bereit, doch die erforderliche Mindestbewerberzahl liegt bei 26. An der Arbeit des Jugendgemeinderates könne es nicht gelegen haben, findet Pfundstein. "Wir waren als Gremium sehr präsent." Mit dem geplanten Skaterpark am Klosterhof und einem Jugendmusikfestival in 2019 seien zwei Großprojekte erfolgreich angeschoben worden. Vielleicht werde ja die Bereitschaft zu kandidieren nächstes Jahr besser, wenn die Erfolge dieser Arbeit sichtbar werden, hofft Pfundstein.

Nach Überzeugung des städtischen Jugendamtes liegt die Ursache der Misere nicht an mangelndem Interesse. Viele könnten sich aber unter dem Jugendgemeinderat wenig vorstellen. Ebenso schrecke die Verbindlichkeit durch die einjährige Verpflichtung und öffentliche Präsenz, die ein solches Amt mit sich bringe, viele Jugendliche von einer Kandidatur ab.

CDU-Sprecherin Renate Breuning schlug vor, die Regelung zu kippen, dass einmal gewählte Jugendgemeinderäte ihre Arbeit um ein Jahr verlängern können, ohne sich erneut zur Wahl stellen zu müssen. Davon machen dieses Mal neun Jugendgemeinderäte Gebrauch. Dies schrecke neue Bewerber möglicherweise ab, vermutete sie. Auch Ulrike Heggen (Freie Wähler) befürwortete diesen Gedanken. Vertreter aller Fraktionen stimmten der Satzungsänderung zu, um den Jugendgemeinderat zu retten. Das heißt: Das nächste Gremium setzt sich aus zehn neu gewählten Mitgliedern sowie den neun Alten, die ein Jahr verlängern, zusammen. Magnus Frey (SPD) warnte davor, die Jugendlichen für mangelndes politisches Interesse zu tadeln. "Wir müssen uns nur die schwache Wahlbeteiligung der Erwachsenen anschauen", meinte er in Anspielung auf die OB-Wahl.

Das Jugendamt plädiert dafür, die Regelung beizubehalten, dass gewählte Mitglieder ihre einjährige Amtszeit um ein zweites Jahr verlängern können. Dies würde das Gremium erheblich stabilisieren. Auch Sören Pfundstein erklärte, er stehe hinter dieser Regelung, damit die Gewählten ihre angestoßenen Projekte im zweiten Jahr auch erfolgreich vollenden könnten.

