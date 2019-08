von Jörg-Dieter Klatt

Drangvolle Enge herrschte am Samstagmorgen im Gemeindehaus der Paulusgemeinde. Zum vierten Mal öffnete das Reparatur-Café seine Pforten. Ob Heckenschere, Röhrenradio, Kaffee- oder Nähmaschine: die Liste der Geräte ließe sich schier endlos fortsetzen. Allen gemein war, dass sie nicht mehr funktionieren. Da viele der Geräte in die Jahre gekommen sind, stellt sich die Frage: Wegschmeißen oder Reparieren?

Anna-Lena Pior: „Ich komme extra aus Lörrach und hoffe, dass hier mein Videorecorder wieder flott gemacht wird. Wir wollen unsere Familienvideos wieder einmal ansehen!“ | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Seit Mai 2019 gibt es nun auch in Villingen für solche Fälle das Reparatur-Café, wo technische „Patienten“ auf Instandsetzung hoffen können. In Zeiten, in denen die Begriffe Umweltschutz und Ressourcenschonung an der Tagesordnung sind, liegt die Überlegung nahe, ob sich ein Reparaturversuch nicht doch lohne. Eine weitere Motivation für den Gang ins Reparatur-Café kann man auch mit dem Begriff Nostalgie umschreiben: „Ich habe mich so an die Heckenschere gewöhnt, sie hat immer bestens funktioniert. Ich möchte sie eigentlich nicht missen“, so ein Hobbygärtner, dessen 15 Jahre alte Maschine seit kurzem ihren Dienst versagt hat. Ein gebrochenes Kabel in der Zuleitung ist Ursache für das Unbill.

Christa Staiger aus Dauchingen freut sich, dass die Nähmaschine wieder funktioniert. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Oder der erst wenige Jahre alte Laubrechen, dessen verstellbarer Stil sich nicht mehr lösen lässt. Auch hier findet die Reparatur-Truppe eine fixe Lösung. Während in zwei Räumen an insgesamt acht Tischen geschraubt, nach Fehlern gesucht und repariert wird, können die Wartenden bei Kaffee und Kuchen verweilen. Man kommt ins Gespräch, tauscht sich aus, betont, wie toll es doch sei, dass es nun auch in Villingen ein Reparatur-Café gäbe und wird dann ähnlich einer Arztpraxis von Brigitte Rosmislowsky aufgerufen.

Brigitte Rosmislowsky und Patricia Haas-Meusel beim Sortieren der Auftragsblätter: „Wir sind beeindruckt, wie das Angebot angenommen wird“, zeigen sich beide beeindruckt vom Ansturm auf das Reparatur-Café. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Eine ehrwürdige Wanduhr aus der Stube will die Zeit nicht mehr anzeigen. Jürgen Kammerer nimmt sich des Zeitmessers an und konstatiert: „Hier fehlt eindeutig ein Tröpfchen Öl!“ Der Kenner vieler Uhrwerke öffnet fachmännisch das Uhrengehäuse, und sorgt nach geraumer Zeit für den einwandfreien Gang des Werks. Ein glückliches Gesicht, Worte des Dankes und die Frage nach der Kaffeekasse beendet den Auftrag im Technikraum. Vor Verlassen der Räume muss das Auftragsblatt noch bei Patricia Haas-Meusel abgegeben werden, belegt es doch den Arbeitseinsatz und regelt rechtliche Fragen zum Reparaturauftrag. Nicht immer ist ein Reparaturversuch von Erfolg gekrönt. Dann bleibt wenigstens das gute Gefühl, die Reparatur versucht zu haben.