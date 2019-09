von Roland Dürrhammer

VS-Pfaffenweiler – Wegen 20 000 Euro Mehrkosten für eine Parcours-Anlage an der Schule sind im Ortschaftsrat die Emotionen hochgekocht. Ortschaftsrat Jürgen Neininger hat Ortsvorsteher Martin Straßacker gar Hinterlist vorgeworfen.

Darum geht es

Vor einigen Jahren habe Ortschaftsrätin Verena Meßmer einen Antrag gestellt, Spielgeräte für 10 000 Euro für den Außenbereich der Schule anzuschaffen, berichtete Straßacker. Der frühere Ortschaftsrat Merz hätte sogar gerne eine ganze Parcours-Anlage in den Haushalt aufgenommen. Eine solche Anlage hätte aber mit Kosten von rund 60 000 Euro den Etat der Ortschaft gesprengt. Allerdings hat Tobias Hummler vom Förderverein der Schule, der zur Sitzung des Ortschaftsrates eingeladen war, an der Idee festgehalten. Der Sportlehrer hat Fördergelder und Zuschüsse beantragt und diese auch bewilligt bekommen.



Mit den Schülern hat er die Parcours-Anlage beim Romäusring-Gymnasium, wo er unterrichtet, besucht und die Kinder die dortigen Geräte testen lassen. Selbst die Kinder engagierten sich und schafften es, mit einem Spendenlauf in Pfaffenweiler 10 000 Euro für den Parcours zu sammeln. Über all diese Aktivitäten berichtete Tobias Hummler in der Sitzung des Ortschaftsrates. „Uns war es wichtig, dass nicht wir, sondern die Grundschüler die Geräte zusammenstellen und es Bewegungsmöglichkeiten für Jung und Alt gibt“. Auch müsse der Parcours zeitgemäß gestaltet werden, so Hummler zum Projekt.



Er machte folgende Rechnung auf: Mit den Zuschüssen und Fördergeldern und den Mitteln, die die Kinder erlaufen haben, könne man die 30 000 Euro für die Spielgeräte stemmen. Der Ortschaftsrat müsse die Kosten für die Tiefbauarbeiten, Fallschutzeinrichtungen und die Montage übernehmen.

Das würde bedeuten, so Straßacker, dass zu den einst eingestellten 10 000 Euro nochmals 20 000 Euro erforderlich seien, um diese Maßnahmen mit einem Gesamtbudget von 30 000 Euro umsetzen zu können.

Die Kritik

Genau diese 20 000 Euro wurden zum Aufreger der Sitzung. Einige Räte äußerten sich positiv über diese zusätzliche Ausgabe und vertraten die Meinung, wenn man sich für diesen Weg entscheide, müsse man es auch richtig tun. CDU-Ortschaftrat Jürgen Neininger war allerdings komplett anderer Meinung und warf Ortsvorsteher Straßacker Hinterlist vor. „Der Ortsvorsteher hat uns einmal 100prozentig zugesichert, dass dieses Projekt 10 000 Euro kostet und keinen Cent mehr und das stört mich“, so Neininger. Es sei hinterlistig, jetzt im Nachhinein zu kommen und zu sagen, es kostet nun 30 000 Euro.

„Die Aussage, wir hätten das Geld und wir können uns das leisten, finde ich auch nicht gut. Es gibt noch weitere wichtige Projekte, für die noch keinen Cent bereitgestellt worden sind“, betonte Neininger und nannte den Kapfweg und die Kapfbrücke gibt. Auch für die Planung der Erweiterung des Kindergarten sei noch kein Geld eingeplant worden. „Bei der Schule spielt Geld keine Rolle und in den letzten Jahren sind 75 Prozent des Haushaltes in die Schule und in die Turn-und Festhalle geflossen“, beklagt sich Neininger.

Lob gab es von dem kritischen Ortschaftsrat aber für den Förderverein, die 30 000 Euro aufgebracht hätten und die Präsentation von Tobias Hummler. Es wäre aber die Aufgabe von Martin Straßacker gewesen, die neuen Ratsmitglieder über das Projekt zu informieren. „Jetzt kommt man in einem super Vortrag mit 30 000 Euro und schmiert den anderen Honig ums Maul und das finde ich einfach hinterlistig“, so Neininger wörtlich.

Die Reaktionen

Kritik erntete Neininger für seine Äußerungen von seinen CDU-Kollegen als auch von den Freien Wählern (FW). Straßacker hätte keineswegs das Projekt derart vorangetrieben, sondern zum damaligen Zeitpunkt seien die Voraussetzungen ganz anders gewesen. „Das Projekt hat sich entwickelt und eine neue Dynamik erhalten. Unter diesen neuen Gesichtspunkten wurde es heute neu vorgelegt“, so Carsten Brüner (CDU). „Es wäre schade, wenn wir auf den Mehrkosten herumreiten würden, anstatt zu sehen, was man damit Tolles schaffen kann“, so FW-Ortschaftsrätin Verena Meßmer. Von Hinterlist könne gar keine Rede sein. Der Parcours sei außerdem nicht nur für die Schule, sondern für den ganzen Ort, so Meßmer zum Vorwurf Neiningers, das Geld fließe nur in Schule und Halle.

Das sagt der Ortsvorsteher: Entschieden wehrte sich Martin Straßacker gegen den Vorwurf von Jürgen Neininger. „Hinterlistig wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, das machen wir, der Rat bekommt das eh nicht mit“, so der Ortsvorsteher. Er habe immer betont, dass der Rat 10 000 Euro genehmigt habe und nie mehr Zugeständnisse gemacht. „Deshalb sitzen wir heute hier zusammen, um über dieses einmalige Projekt in Pfaffenweiler zu sprechen. Die Mittel sind da und wir könnten es durchführen“, so ein hörbar erregter Ortvorsteher.

Neue Ortsmitte

Das Stichwort „neue Ortsmitte“ von Mark Ohlhauser nahm Straßacker auf, um auf ein Anliegen der ehemaligen Rektorin Claudia Reichmann einzugehen, aus dem Bereich Schule, Kindergarten sowie der Turn-und Festhalle einen neuen Ortsmittelpunkt zu machen, der sich sehen lassen kann. „Ich bin aber völlig schmerzfrei, wenn der Rat sagt, wir wollen das nicht.

Dann akzeptiere ich das und möchte niemanden, schon gar nicht die neuen Ortschaftsräte, überrumpeln“, so Straßacker. Es ginge Neininger nur ums Prinzip, obwohl er nicht gegen das Projekt sei, was Straßacker noch mehr in Rage brachte. Es sei alles transparent dargelegt worden. Allerdings stimmte der Ortschaftsrat über die Ausgabe gar nicht ab, dies wird erst im Rahmen der Haushaltsberatungen in der nächsten Sitzung geschehen.