von Anna Schröder

Seit rund fünf Jahren versuche ich verstärkt auf Plastik zu verzichten, auch wenn ich es darauf ursprünglich gar nicht angelegt hatte. Den Anstoß hierfür gab mir die Suche nach einem Deo ohne Aluminiumsalze. Schnell stellte ich fest, dass die Gekauften wenig oder keine Wirkung zeigten.

Über Recherchen im Internet fand ich heraus, dass man Deo sehr leicht, spottbillig und ohne Plastikverpackungen selber herstellen kann. Nach dem ersten Versuch war ich sofort von der Wirksamkeit überzeugt und mein Interesse war geweckt. Immer mehr habe ich mich dann mit Plastikverpackungen, aber auch mit Mikroplastik beschäftigt, zum Beispiel in Kosmetikprodukten oder durch Abrieb von Kleidung aus Synthetikfasern.

Villingen-Schwenningen Chemiekeule adé: So einfach machen Sie Ihr Deo selber Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen beginne ich meinen Tag mit Zahnputztabletten, statt Zahnpasta und selbst gemachtem Mundwasser für die Mundhygiene. Aus der Dusche habe ich Kunststoff verbannt und nutze lediglich Seife; eine Alepposeife, die ich im arabischen Supermarkt kaufe und mit der ich die Haare wasche und eine duftende Naturseife für den Körper.

Meine Haarspülung – eine sogenannte saure Rinse – besteht aus einem Schuss Zitronensaft und Wasser. Danach benutze ich meine selbst hergestellte Körpercrème und mein selbst gemachtes Deo. Auch die Flüssigseife in meinen Seifenspendern habe ich selbst gemacht.

Villingen-Schwenningen Kosmetika selbermachen: Zwei schnelle Rezepte für ein plastikfreieres Leben Das könnte Sie auch interessieren

Für den Einkauf wappnen

Beim Einkaufen bin ich stets mit Jutebeuteln und Klappkisten ausgerüstet und versuche Obst und Gemüse lose zu kaufen. Das funktioniert besonders gut auf dem Wochenmarkt und beim Einkauf regionaler und saisonaler Produkte.

Schwieriger wird es allerdings bei Produkten wie Reis, Nudeln oder Linsen. Zugegeben, hier muss auch ich verpackt kaufen, seitdem ich in Vilingen wohne. Eine Fahrt bis nach Freiburg oder Konstanz zum nächsten Unverpackt-Markt, indem man viele verschiedene Produkte in selbst mitgebrachte Behälter fülen kann, ist im Alltag einfach nicht möglich.

Sehr wohl möglich ist dies inzwischen aber beispielsweise bei Käse, der in immer mehr Supermärkten oder beim Bauern, direkt in selbst mitgebrachte Dosen verpackt werden kann. Auch viele Milchprodukte gibt es in Mehrweg-Flaschen – noch besser wäre es natürlich die Milch direkt beim Bauern an einer Milchtankstelle zu zapfen.

Serie Raus aus dem Plastikwahn! Ein Leben ohne Plastikmüll im Selbstversuch Das könnte Sie auch interessieren

Wenn ich ein Produkt einmal gar nicht ohne Plastik-Sekundärverpackung kaufen kann, packe ich dieses im Supermarkt aus und lasse den Müll dort. Die Märkte sind nämlich dazu verpflichtet "Umverpackungen", die lediglich Werbeaufdrucken dienen, zurückzunehmen und selbst zu entsorgen.

Selber kochen statt fertig kaufen

Viele Fertigprodukte sind in kleinen Portionen mit verhältnismäßig viel Verpackung versehen. Kaufe ich die Produkte einzeln und koche selber, lassen sich, bei der gleichen Menge Kunststoffmüll, viele Portionen mehr kochen. Ganz nebenbei kann ich dadurch nun auch viel besser kochen.

Zugegeben, zu Anfang waren die Umstellung und das Weglassen einiger Produkte eine Gewöhnungssache. Letztenendes ist der Aufwand aber sehr klein, mit offenen Augen einzukaufen zu gehen und zu hinterfragen, was sonst routiniert im Einkaufswagen landet. Daneben sind die selbstgemachten Produkte in der Regel preiswerter und die Herstellung dauert bei den Meisten nur wenige Minuten.

Für mich sind diese Veränderungen ein noch andauernder Prozess, gerade weil es so einfach ist. Die nächsten Ziele sind daher bereits gesteckt. Schon jetzt kann ich durch meine Umstellungen mehr als 50 Prozent Plastikmüll einsparen.