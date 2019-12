Ein Licht leuchtet auf – allerdings einige Tage nicht am zentralen Weihnachtsbaum auf Villingens Marktplatz. Der stand bis am Montagabend im Dunkeln, sehr zur Überraschung vieler Passanten, die durch die mittelalterliche Stadt flanierten. Die Stadtwerke wurden durch einen Anruf aus der Redaktion darauf aufmerksam. Sofort wurde die Fachabteilung aktiv und am Montag funktionierten die Leuchten wieder.

Doch nicht nur dies fiel abendlichen Spaziergängern auf, sondern auch die Tatsache, dass die Leuchten an allen Villinger Weihnachtsbäumen kurz vor Mitternacht ausgehen. Dabei wäre es doch schön, wenn sie gerade vor Weihnachten die ganze Nacht brennen könnten.

Aktuell bis 23 Uhr

Die Weihnachtsbäume in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen leuchten derzeit von 15.30 bis 23 Uhr, berichtet auf Anfrage Daniela Dietrich von den Stadtwerken. Ab dem 23. Dezember bis zum 7. Januar strahlen die Lichterketten an den Bäumen ab 15.30 Uhr die ganze Nacht hindurch, bis morgens die Straßenbeleuchtung auch ausgeht. Das sei eine vertragliche Abmachung mit der Stadtverwaltung, bemerkt Dietrich weiter. Sollte sich daran etwas ändern, beispielsweise dass die Leuchten bereits in der Adventszeit die ganze Nacht an sind, müsste der Anstoß von der Stadtverwaltung ausgehen. Außerhalb der Innenstädte und in den Ortsteilen wird die Beleuchtung zusammen mit den Zeiten der Straßenbeleuchtung gesteuert.

Ärger mit Vandalismus

Es fällt auch auf, dass viele Lichterketten nur den oberen Bereich der Bäume bedeckt. Hintergrund sei der Vandalismus, begründet eine Sprecherin der Stadtverwaltung diese Maßnahme. Würden die Lichterketten zu weit nach unten gezogen, zerstören Übeltäter immer wieder.

In Villingen 29 Bäume

In Villingen werden seit Jahren 29 Exemplare aufgestellt, ein Teil kam bisher aus dem Kinzigtal, ein anderer aus Grünanlagen der Doppelstadt.