von Alexander Hämmerling

Elisabeth Eckert gehört am Schwenninger Stadtort der Volkshochschule (VHS) praktisch zum Inventar. Mit ihren 85 Lebensjahren ist sie seit 40 Jahren ununterbrochen Kursleiterin im Yoga. Ihr unprätentiöses Naturell führt ihr mit Leichtigkeit stets mindestens zwölf Teilnehmer und einer Warteliste für ihre Kurse zu. Im Rahmen des Dozenten-Frühstücks an der VHS wurde sie jüngst als langjährige Kursleiterin geehrt. Sie denkt noch lange nicht daran, die Hände in den Schoß zu legen.

Eine feste Konstitution hat sich die rüstige Dame bei der Weitergabe der fernöstlichen Philosophie zur Schulung von Körper und Geist erhalten, bei den Frühlings- und Herbstkursen ist ihr Name im Programmheft der VHS immer zu finden. 200 Unterrichtseinheiten pro Jahr ergeben folglich 8000 in 40 Jahren. „Und ich hoffe, es noch lange machen zu können. Spaß, Freude und Dankbarkeit meiner Kursteilnehmer halten mich hier“, erklärt Eckert ihre Motivation.

Spaß und Freude halten die wissbegierigen Teilnehmer aber nicht alleine bei der Stange, Anwendungen von praktischem Wert für den Alltag müssen her. Für ihr Schützlinge bekommt Eckert im fortgeschrittenen Alter die Fußgymnastik, Atem- und Körperübungen in noch beeindruckender Manier hin. „Yoga hält jung. In der Anfangsphase eines Kurses steht beispielsweise der sogenannte Sonnengruß auf dem Programm“, sagt Eckert und führt die Körperübung in zwölf Schritten zur Aktivierung von Muskeln und Kreislauf mit akrobatischer Sicherheit vor. Körperliche Gelenkigkeit, innere Ruhe und Gelassenheit nehmen die Teilnehmer aus ihren Stunden mit nach Hause.

Dass Eckert die Vermittlung dieser Prädikate gelingt, zeigt nicht zuletzt die Treue ihrer Kursteilnehmer. Erst im vergangenen Jahr stieg eine Kursteilnehmerin nach 38 Jahren Daueranwesenheit in ihrem Unterricht aus, noch heute ist eine Kursteilnehmerin aktiv, die seit 35 Jahren mit an Bord ist. „Die Dame ist 79 Jahre alt und kann problemlos mitmachen“, so die 85-jährige Eckert über ihren ältesten Schüler. Ihr jüngster Kursteilnehmer ist 20 Jahre alt.

Eckert fängt den Tag mit Trainingseinheiten auf dem Rudergerät und zwei bis drei Yoga-Übungen an, beschreibt sich als „80-prozentige Vegetarierin“ und schätzte im früheren Lebensalter das Ski-Fahren, Schwimmen und Wandern. Bis heute betreibt sie das Nordic Walking und Radfahren. „Ich nehme an, dass dieser Lebensstil dazu beiträgt, dass ich bis heute unterrichten kann“, erklärt sie sich ihre Gesundheit im hohen Alter.

Die Position der Kursleiterin an der VHS übernahm Eckert 1979 von Mathilde Keller, davor war sie bereits neun Jahre lang als Kursteilnehmerin aktiv. Ihr Zertifikat als Yoga-Lehrerin erwarb sie bei Kursen in Weil am Rhein. Es folgten Bildungsaufenthalte bei Selvarajan Yesudian in der Schweiz, einem Pionier der Yoga-Kultur im europäischen Raum. „Seitdem bin ich ununterbrochen aktiv. Nur, dass ich mit meinem vor fünf Jahren verstorbenen Mann und meinem in Stuttgart wohnenden Sohn kein Yoga gemacht habe – sie interessierten sich nie dafür – finde ich etwas schade“, wird Eckert emotional. Gefragt nach drei offenen Wünschen sagt sie: Punkt eins die Gesundheit, Punkt zwei die Zufriedenheit und Punkt drei die Dankbarkeit, genießen zu dürfen, dass Punkt eins und zwei gegeben sind.