von Tobias Lange

Premiere in der Doppelstadt. Bei seinem zweiten Neujahrsempfang als Oberbürgermeister Villingen-Schwenningens hat Jürgen Roth mit der Tradition gebrochen und zu zwei separaten Veranstaltungen in Villingen und Schwenningen eingeladen.

Dateiname : Rede Roth Dateigröße : 300.55 KBytes. Datum : 12.01.2020 Download : Jetzt herunterladen

In seiner Rede betonte er das in 2019 Erreichte – etwa den Einstieg in die Sanierung des Sportplatzes am Gymnasium am Hoptbühl und die Sanierung von Straßen – und schwörte die Bürger auf anstehende Projekte ein. Dabei warnte er vor der Panikmache „von einigen Wenigen“ und forderte Kritiker auf, sich konstruktiv an den Diskussionen zu beteiligen.