Die Festtage sind vorüber, und der Christbaum im Wohnzimmer verliert immer mehr sein grünes Nadelkleid. Doch wohin mit dem weihnachtlichen Relikt? Ist der Baum abgeschmückt, kann er in den Recyclingzentren und Wertstoffhöfen der Stadt entsorgt werden und ab dem 8. Januar auch in den Kompostanlagen, wie das Landratsamt mitteilt.

Zusätzlich seien in Villingen-Schwenningen und den Ortschaften am Samstag, 12. Januar, von 14 bis 17 Uhr die Gründgutsammelstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen geöffnet, schreibt das Landratsamt weiter. Einzige Ausnahme sei die Grüngutsammelstelle Bühlen in Weigheim, die geschlossen bleibe. Diese sei, wie die anderen Sammelstellen, erst ab Mitte März wieder regulär geöffnet. Das Landratsamt weist zudem darauf hin, dass Bäume aus Kunststoff von den Abgabestellen nicht angenommen werden. Sie müssten als Sperrmüll oder Restmüll entsorgt werden.

Die verschiedenen Abgabeorte für Weihnachtsbäume in Villingen-Schwenningen und den Ortschaften sind wie folgt geöffnet:

RecyclingzentrumVS-Schwenningen, In Rammelswiesen 9 : Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 13 bis 19 Uhr, Samstag: 9 bis 14 Uhr.

: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 13 bis 19 Uhr, Samstag: 9 bis 14 Uhr. RecyclingzentrumVS-Villingen, Am Krebsgraben (Einfahrt zwischen TÜV und Technologiepark):

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 13 bis 19 Uhr, Samstag: 9 bis 14 Uhr.

(Einfahrt zwischen TÜV und Technologiepark): Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 13 bis 19 Uhr, Samstag: 9 bis 14 Uhr. Wertstoffhof VS-Pfaffenweiler, Tannheimer Straße 6 : Samstag: 10 bis 13 Uhr

: Samstag: 10 bis 13 Uhr Kompostanlage VS-Villingen, Niederwiesenstraße 45 : Montag bis Freitag: 7.30 bis 12 Uhr (ab Dienstag, 8. Januar).

: Montag bis Freitag: 7.30 bis 12 Uhr (ab Dienstag, 8. Januar). Grüngutsammelstelle Gehrenstraße in Obereschach (am Sportplatz): Samstag, 12. Januar: 14 bis 17 Uhr.

(am Sportplatz): Samstag, 12. Januar: 14 bis 17 Uhr. Grüngutsammelstelle Parkplatz Friedengrund in VS-Villingen : Samstag, 12. Januar: 14 bis 17 Uhr.

: Samstag, 12. Januar: 14 bis 17 Uhr. Grüngutsammelstelle Schillerhof in VS-Schwenningen (Weilersbacher Straße): Samstag, 12. Januar: 14 bis 17 Uhr.

(Weilersbacher Straße): Samstag, 12. Januar: 14 bis 17 Uhr. Grüngutsammelstelle Wasenstraße in VS-Schwenningen (Wanderparkplatz): Samstag, 12. Januar: 14 bis 17 Uhr.

Sammelaktionen durch Gruppen

Nach dem Dreikönigstag sind kommende Woche auch viele Gruppen, wie beispielsweise Vereine oder Schulklassen, unterwegs, die ausgediente Christbäume – ohne Dekoration – einsammeln. In der Regel bitten die Organisatoren dabei um eine kleine Spende. Einige Gruppen verkaufen vorab Wertmarken, andere nehmen nur die Bäume mit, an denen ein Geldbetrag befestigt ist. Im Folgenden ein Überblick zu den Sammelaktionen in Villingen-Schwenningen und den Ortschaften: