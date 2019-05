Es ist der kommunikativste Punkt der Zähringerstadt: der Bücherpavillon des Lionsclubs Villingen am Latschari-Platz. Kostprobe gefällig? Man kommt mit wildfremden Menschen ins Gespräch, wenn man ein Buch in die Glasvitrine stellt.

Ob es denn interessant sei, und ob ich es empfehlen kann und warum genau? Oder Touristen umringen den Glaskasten und freuen sich, dass es so etwas bei "uns daheim auch gibt". Umso ärgerlicher ist es, dass manchmal die Glasvitrine geradezu überquillt. Das hat schon etwas von Bücher-Müll an sich – so nach dem Motto: Gerade daheim Frühjahrsputz gemacht, einiges ausgemistet – vor allem die Exemplare von anno dunnemals, nur wohin damit?

Mehr Bücher als die beliebte Glasvitrine fassen kann: eine Tüte vor dem Bücherpavillon der Villinger Lions am Latschari-Platz. | Bild: Hauser, Gerhard

Die Altpapiertonne ist ohnehin voll, also flugs an den Bücherpavillon gebracht. Dabei geben die Lions selbst für solch eine Bücherabgabe eine Handreichung. Da steht, kaum zu übersehen, und sehr nett geschrieben: Ist gerade kein Platz, warte, bis wieder eine Stellfläche frei ist. Eine Dutzend alter Schinken braucht wirklich kein Mensch, ein bis zwei Schmöker genügen vollauf und dafür ist auch immer Platz vorhanden.

Wenn sich jeder daran hält, ist das ein sich beinahe selbst organisierendes System, sehr zur Freude vieler Bücherratten, die immer mal wieder einen kleinen Schatz für sich entdecken. Wenn nicht – dann müssen öfters Lions-Mitglieder ausrücken, um für Ordnung zu sorgen. Würde es diesen Tauschpunkt eines Tages, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr geben, dann würde Villingen etwas fehlen. Insofern haben wir es alle in der Hand, dass er möglichst lange erhalten bleibt.