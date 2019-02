Uwe Hilsenbeck sitzt im Café seiner Bäckerei in der Konstanzer Straße an einem der kleinen runden Tische und schaut immer mal wieder an den Tisch nebenan, an dem eine seiner Mitarbeiterinnen sich seit geraumer Zeit mit zwei älteren Gästen über die bevorstehende Fastnacht unterhält.

"Sehen sie", sagt er und zeigt mit dem Kopf nach drüben, "das ist eigentlich total unproduktiv". Dann lächelt er und sagt: "Aber es ist zutiefst menschlich". Service heißt Verstand, Können und Geschick. Service heißt aber vor allem auch Herz.

"Wir haben eigentlich einen schönen Beruf", sagt Uwe Hilsenbeck. "Man kann so viel durch ein Lächeln bewirken." Hier sind Freundschaften entstanden. Hier kennen sie viele Kunden beim Namen. Das ist die eine Wahrheit. Die andere hängt mit Filzstift auf einem orangenen Schild geschrieben im Schaufenster. Seit einem dreiviertel Jahr sucht er Personal für den Verkauf an der Bäckereitheke und den Service im Café.

Uwe Hilsenbeck ist 52 Jahre alt. 1996 hat er die gleichnamige Bäckerei von seinen Eltern übernommen. Damals, sagt er, war es noch besser. Damals wollte nicht jeder nach der Schule erst mal durch die Welt reisen, erst mal Urlaub machen. Damals wurde man schief angeschaut, wenn man nicht gleich gearbeitet hat. "Da hat sich die Gesellschaft verändert."

Er bietet eine Fünf-Tage-Woche, Arbeitszeit von 7 bis 18 Uhr. "Und trotzdem kriege ich keine Leute." Er hat Bewerber, die ihm sagen, mit Arbeitslosen- und Wohngeld würden sie fast genauso viel verdienen. Dafür lohne es sich nicht, zu arbeiten. Viele wollen nur Teilzeit, viele sind keine gelernten Fachkräfte. Hat er mal Asylbewerber zur Aus- und Weiterbildung, bleiben sie meist nicht lang. "Vom Arbeitsamt bekommen sie gesagt, in der Industrie können sie mehr verdienen."

Die Löhne sind für Hilsenbeck das Branchen-Problem schlechthin: "Es wurde einfach versäumt, die Preise zu erhöhen." Lohnkasten machen in Dienstleistungsbetrieben bis zu 45 Prozent aus.

An die Industrie angepasst, die jedes Jahr ein Lohnplus von vier bis sechs Prozent fordert, müsste man die Preise um 30 bis 40 Prozent erhöhen. Dann könnte er der Verkäuferin statt 1700 bis 2000 Euro brutto im Monat 2300 bis 2500 Euro bezahlen. Dann würde aber auch die Tasse Kaffee fünf Euro kosten. "Wer kann sich das noch leisten? Viele Rentner bestimmt nicht."

Nichtsdestotrotz ist er überzeugt davon, dass Handwerk immer noch goldenen Boden hat. "Wir werden wieder Leute bekommen", sagt er, "nur dann werden wir sie nicht mehr brauchen, oder, es gibt uns nicht mehr." Seine Theorie: Geht es der Autoindustrie wieder schlechter, bekommen sie die Leute. Doch dann fehlt es an der Kaufkraft, also brauchen sie das Personal dann eigentlich nicht mehr.

Ein Schild hängt derzeit bei Siegfried Greiler nicht im Schaufenster. Noch nicht. "Verkäuferinnen suchen wir eigentlich immer", sagt er und blickt sich in seinem kleinen Verkaufsraum der Bäckerei Hettich in der Kirnacherstraße um. "Man muss ja schon froh sein, dass sich überhaupt jemand vorstellt."

Auf die letzte Anzeige, die er geschalten hat, Bäckereifachverkäufer/in, bekam er zwei Anfragen. "Es ist ganz selten, das auch jemand Geeignetes dabei ist." Problem eins: die Arbeitszeiten.

Die meisten wollen nicht um fünf anfangen. "So um acht wäre ihnen am liebsten." Wenn er dann noch sagt, dass er auch samstags und sonntags geöffnet hat, "dann ist es meistens ganz aus." Problem zwei: die Eignung. In der Backstube habe er genug Leute.

Im Verkauf sieht das anders aus. Da geht es um Vertrauen und selbstständiges Arbeiten. Daran scheitere es oft. "Es geht nicht nur darum, Brötchen zu verkaufen, man muss auch was im Kopf haben."

Ludmilla Schukov hat was im Kopf und kein Problem damit, morgens um fünf auf der Matte zu stehen. "Ich finde das schön. Man hat am frühen Nachmittag Feierabend. Im Sommer kann man dann an den See." Sie hat aus der Industrie gewechselt. Drei Schichten, höherer Verdienst. Aber: "Es war irgendwann eintönig", sagt sie. Im Verkauf bei der Bäckerei Hettich hat sie ihre berufliche Heimat gefunden.

Nach der Fastnacht, sagt Greiler, will er wieder offensiver suchen. Vor allem Lehrlinge. Seit zwei Jahren hatte er keine mehr im Verkauf. In der Backstube seit vier Jahren. Seit zwei Jahren hat er einen Flüchtling als Back-Azubi beschäftigt. Mittlerweile verstehe der ganz gut deutsch. "Langsam kriegen wird das hin", sagt Greiler und: "Asylbewerber ausbilden, das wird die Zukunft sein."

Hubert Oberle will einem neuen Koch, genauer sogar einer neuen Köchin, denn die sucht er derzeit explizit, wenn sie sich denn für das Sudhaus entscheidet, eine eigene Wohnung stellen. "Es ist immer gut, wenn man noch was extra zu bieten hat", sagt er.

Johannes Laufer vom Schweizerhof in Obereschach verspricht in seiner Stellenanzeige eine Vier-Tage-Woche, regelmäßig freie Wochenenden und eine übertarifliche Bezahlung. "Ohne das geht es nicht", sagt er. "Mit Freizeit kann man punkten", glaubt er. Ein Arbeitstag dauert bei ihm zehn Stunden. Mit vier Tagen ist da eine 40-Stunden-Woche also auch schon voll.

Es ist schwer, geeignete Leute zu finden, da sind sich die beiden Gastronomen einig. Und das nicht erst seit gestern. Schwer, auch darin sind sie sich einig, war es schon immer. Köche finden, sagt Laufer, war schon immer schlimm.

Schon von zehn Jahren habe man mitunter den einen einstellen müssen, der sich eben beworben hat. Auf die aktuelle Stellenanzeige bisher hat er noch keine einzige Rückmeldung erhalten. "Wir warten jetzt mal ab, ob sich was tut."

Lösungen für ein Branchen-Problem

Ein Interview mit Robert Fechteler, dem Schulleiter der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Villingen:

Herr Fechteler, ist Ihnen das Problem bekannt, dass immer mehr Unternehmen nach Service-Kräften suchen?

Ja, Servicekräfte sind enorm gefragt. Viele Betriebe suchen schon fast verzweifelt nach verlässlichen Mitarbeitern in Küche und Restaurant.

Woran liegt das?

Das hat sicherlich mehrere Gründe. Zum einen durchlaufen wir zurzeit eine lang anhaltende gute Konjunkturphase mit einer nahezu Vollbeschäftigung. Die Menschen haben die große Auswahl an Arbeitsplätzen. Zum anderen bekommen wir auch die geburtenschwachen Jahrgänge zu spüren, der durch die Einwanderung nicht aufgefangen wird. Und hier in unserem Bereich sind ja doch einige Hotels aufgemacht worden. Das Holiday Inn zum Beispiel oder das Federwek in St. Georgen. Daher auch der Personalbedarf. Man muss auch leider feststellen, dass die Tätigkeit im Dienstleistungsgewerbe nicht den Stellenwert hat, den sie meiner Meinung nach verdient. Im Hotel- und Gaststättengewerbe muss man sich zudem auf Arbeitszeiten einstellen, die mit dem Partner oder dem Freundeskreis und dem Freizeitverhalten abgestimmt werden müssen.

In welchen Bereichen ist es Ihrer Meinung nach besonders schlimm?

Das Wohnen in größeren Städten ist für die meisten Menschen besonders attraktiv. So haben es Betriebe auf dem Land oder gar in Alleinlage besonders schwer Personal zu finden. Mittlerweile wird es aber auch in Städten bei der Mitarbeiterbeschaffung schwieriger, da dort die Firmen in starkem Wettbewerb um Personal stehen. Selbst Aushilfskräfte müssen lange gesucht werden. Gerade an Uni-Standorten haben früher viele Studenten nebenbei gekellnert, aber scheinbar haben dies immer weniger nötig.

Gehen auch die Schülerzahlen entsprechend zurück?

Ich denke den großen Teil des Ausbildungsrückgangs hat unsere Branche hinter sich. Aber man muss sich klar sein, wenn man in den nächsten Jahren seine Ausbildungszahlen in der Branche halten will muss man attraktiver sein als die Konkurrenz, denn die zukünftigen Auszubildenden der nächsten 15 Jahre sind alle schon auf der Welt. Ich hoffe, dass auch die Tendenz zur akademischen Ausbildung auf ein gesundes Maß zurückgeführt werden kann. Die duale Ausbildung garantiert heute wie noch zu keiner Zeit zuvor Karrieremöglichkeiten. Die Denke, dass man nur mit einem Studium Chancen hat, stimmt einfach nicht.

Warum will heutzutage keiner mehr im Service arbeiten?

Die Aufgaben von Mitarbeitern im Service werden unterschätzt. Als Gast bekommt man oft nur mit, wie der Mitarbeiter den Teller von A nach B trägt und das steigert nicht unbedingt das Interesse am Gewerbe. Wenn man im Restaurant gut beraten wird einen tollen gastorientierten Service erlebt, vielleicht zusehen kann, wie ein Cocktail hergestellt wird oder flambiert wird, dann erkennt man auch den Charme der Branche und dann interessiert man sich vielleicht auch für eine eigene gastronomische Karriere.

Sehen Sie in gewisser Weise auch die Arbeitgeber in der Pflicht?

Natürlich. Die Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern etwas zutrauen, ihnen vorleben, wie toll es sein kann im Team zusammen zu arbeiten und auch zusammen zu lachen. Wir brauchen eine gewisse Lockerheit und eine Wertschätzung, dass sich die Mitarbeiter im Team wohlfühlen. Es macht doch auch Spaß eine Veranstaltung gemeinsam zu rocken und danach in die Augen der zufriedenen Gäste zu schauen.

Warum würden Sie jemanden bekräftigen, sich für so eine Laufbahn zu entscheiden?

Der Beruf ist super abwechslungsreich, hat optimale Karrierechancen rund um die Welt und ist kreativ und kommunikativ. Wer beruflich gerne, am liebsten ohne Kundenkontakt, jeden Tag im Büro seine Aufgaben abarbeiten will, wird im Service allerdings nicht glücklich.