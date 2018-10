Es fehlt an Wohnraum in der Stadt, vor allem im Bereich bezahlbarer Wohnungen für Menschen, die nicht so viel Geld haben. Darin sind sich Experten der Wohnungswirtschaft mit den Politikern in der Stadt einig. Die Frage ist: Was tut die Stadt mit Blick auf die nächsten Jahre, um Abhilfe zu schaffen? Da gibt es durchaus Positives zu vermelden. In mehreren Baugebieten hat die Stadt private Investoren verpflichtet, preisgünstige oder staatlich geförderte Sozialwohnungen zu bauen.

Die Verpflichtung der Investoren regelt die Stadt mit den Investoren mit städtebaulichen Verträgen. Darin kann festgeschrieben werden, wie viele Sozialwohnungen ein Wohnungsbauunternehmen in einem Wohngebiet errichten soll. Aktuell hat dies die Stadt eine Sozialwohnungsverpflichtung für folgende Wohngebiete abgeschlossen:

Auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Schwenningen, dem geplanten Wohngebiet Eschelen, soll ein komplettes Quartier für sozialen Wohnungsbau mit 62 Wohneinheiten belegt werden, teilt die Stadt mit. Insgesamt sind hier 370 Wohneinheiten von der Braun-Stadtentwicklungs-GmbH des Schwenninger Architekten Gregor Braun geplant.

Auf dem ehemaligen Kasernengelände Lyautey in Villingen sollen in einem Baufeld in der zweiten Baureihe mindestens 20 Prozent der dort errichteten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau bebaut werden. Nach Schätzungen der Stadt sind des voraussichtlich zehn bis 20 Wohnungen. Insgesamt will der Investor, das Wohnbau-Unternehmen Deutsche Bauwert AG (DBA) aus Baden-Baden, auf rund 37 Hektar rund 300 Wohnungen in den alten Kasernengebäuden sowie in Neubauten errichten. Noch nicht bekannt ist, wie viele Sozialwohnungen auf dem zweiten Teil des Kasernengeländes entstehen, das von der Richter-Gruppe Mainz und dem Baukonzern Ten Brinke bebaut werden.

Entlang der Sperberstraße in Villingen baut die städtische Wohnbaugesellschaft 66 Wohneinheiten, davon 25 Sozialwohnungen.

Auf dem alten Ziegelgelände an der Villinger Straße in Schwenningen werden aktuell 103 geförderte Wohnungen und 53 preisgünstige Wohnungen gebaut. Sie sollen in den nächsten zwei Jahren fertig werden. Die Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH (GSW) investiert dort rund 30 Millionen Euro.

Auf dem ehemaligen Kasernengelände Mangin sollen rund 400 Wohnungen durch das "Bündnis für faires Wohnen" entstehen. Das Bündnis (Baugenossenschaften Villingen und Familienheim, städtische Wohnbaugesellschaft) will dort 120 preisgünstige Wohnungen (zehn Prozent unter Vergleichsmiete) und 80 Sozialwohnungen für Personen mit Wohnberechtigungsschein (33 Prozent unter der Vergleichsmiete) bauen. Dies entspricht einer Quote von 30 Prozent preisgünstigem und 20 Prozent sozialem Wohnungsbau. Allerdings dürfte es noch vier, fünf Jahre dauern, bis diese Wohnungen gebaut sind.

Wie sieht der Wohnungsbedarf in Villingen-Schwenningen aus? Zwischen 2015 bis 2020, so heißt es in einer von der Stadt in Auftrag gegeben Studie, müssten rund 4000 neue Wohneinheiten geschaffen werden, tatsächlich aber würden nur 2000 bis 3000 gebaut. Statt 330 müssten jährlich rund 700 neue Wohneinheiten entstehen. So lautet die Aussage dieser Studie unter dem Namen "Wohnraumstrategie Villingen-Schwenningen", die vom Architektur- und Stadtplanungsbüros Pesch & Partner aus Stuttgart 2017 vorgestellt wurde. Inwieweit die Bedarfszahlen noch aktuell sind, ist eine andere Frage.

Ob allerdings die Stadt imstande ist, das Ziel dieser Wohnraumstrategie zu erreichen, dass bis 2020 rund 1000 preisgünstige Wohnungen in VS geschaffen werden, ist eher unwahrscheinlich. Das Strategie-Papier muss erst noch im Gemeinderat verabschiedet werden und ist politisch teilweise umstritten. Vor allem der Vorschlag, dass Investoren verpflichtet werden sollen, bei künftigen Wohnbau-Investitionen mindestens 30 Prozent Sozialwohnungen zu schaffen, sorgt für Zündstoff. Kritiker befürchten: Durch eine starre Quote werden mögliche Investoren verprellt. Zur aktuellen Misere haben auch Versäumnisse der Vergangenheit beigetragen. Das meint zumindest der Architekt und Stadtrat Andreas Flöß (Freie Wähler). Es sei ein schweren Fehler gewesen, dass die Stadt vor zwei Jahren darauf verzichtet hatte, das Kasernengelände Lyautey selbst zu kaufen. Die Stadt hätte hier günstigeren Wohnraum schaffen können, als dies nun durch private, gewinnorientierte Investoren geschehen werde. Flöß hatte im Gemeinderat mehrfach gewarnt, war aber auf taube Ohren gestoßen.

Wie angespannt der Markt ist, zeigt auch die Zahl der Wohnungssuchenden, die bei örtlichen Unternehmen nachfragen. Bei der Baugenossenschaft Familienheim stehen aktuell 1463 auf der Warteliste, berichtet Geschäftsführer Sebastian Merkle. Rund 600 sind es schon seit zwei, drei Jahren bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Wbg). Deren Geschäftsführer Rainer Müldner stellt fest: "Wir brauchen weiter günstigen Wohnraum, ob es nun sozialer oder preisgünstiger Wohnraum ist." Wie Müldner so ist auch Sebastian Merkle der Meinung, dass jede neu gebaute Wohnung eine Entlastung für den Wohnungsmarkt bedeute, egal, wer sie nun baut. Merkle geht davon aus, dass die Stadt in den nächsten Jahren, sollte die Wirtschaft weiterhin gut laufen, auch weiter wachsen wird. Wenn aber auch die Baukonjunktur ebenso gut weiter laufe, sei die Chance gut, die Wohnsituation zu entspannen.

Die Begriffe Sozialer Wohnungsbau: Man spricht von öffentlich gefördertem Wohnraum oder Sozialwohnungen, wenn ein Bauherr Darlehen in Anspruch nimmt, die aufgrund der sozialen Zweckbindung zu sehr günstigen Konditionen vergeben werden. Seit 2017 gilt die Regelung, dass die Miete mindestens 33 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen muss. Diese Wohnungen bekommen nur Personen mit geringem Einkommen, die einen Wohnberechtigungsschein von der Stadt haben. Preisgünstiger Wohnraum: Sollte in VS mindestens zehn Prozent günstiger als die ortsübliche Vergleichsmiete.

