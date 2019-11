Ein liebevoll gestaltetes Kinderkonzert können junge Zuhörer zwischen vier und zehn Jahren am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr sowie am Montag, 25. November, um 10.30 Uhr im Kleinen Saal des Theaters am Ring erleben. Für beide Vorstellungen von „Eins und eins und eins ist schööön“ sind noch Tickets verfügbar.

Gemeinsam klingt‘s am schönsten

Bratschino und Klarinetta sind Musiker und Clowns in einem. Sie sind gescheitert im großen Orchester, aber überzeugt davon, dass sie die Besten sind. Sie geben alles, duellieren sich musikalisch – bis ein Wunder passiert: Sie spielen zusammen und es klingt toll! Dann schiebt Klavisto sein Klavier auf die Bühne, verspottet die beiden und beeindruckt sie mit seinem Spiel. Schließlich kommt auch der Narr Problemo Kaputto des Weges. Alle strengen sich an, doch erst als der Narr Noten aus seinen Taschen holt, kann das gemeinsame Musizieren richtig beginnen. Am Ende ziehen die vier los, um die Welt der Musik zu erobern.

Kindgerechter Auftritt

Nadia Sofokleous (Klarinette), Kwame Cole (Bratsche), Alexandru Szabo (Klavier) und Henry Greif (Sprecher) präsentieren in kindgerechter Weise Mozarts Kegelstatt-Trio und Ausschnitte aus Rebecca Clarkes Duo für Klarinette und Bratsche. Karten gibt es beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg.