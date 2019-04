von Silde Weidmann

13 000 bis 15 000 Euro werden es auch dieses Jahr wieder sein“ schätzt Joachim Spitz, Hauptinitiator der ProKids-Stiftung den finanziellen Erfolg des Abends ein. Und die Freude darüber steht ihm ins Gesicht geschrieben. Die ProKids-Stiftung hatte am Freitag zu einem Benefizabend in die Neue Tonhalle geladen. Rund 900 Besucher haben hier Einblicke in die Stiftungsarbeit bekommen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Deutsch-Blues-Band „WG & Friends“ mit Unterstützung der Villinger Rentnerbänd.

Für ein heiteres Rahmenprogramm sorgten, wie bereits im letzten Jahr, die Auftritte des Comedian Thomas Moser mit ehemaligen sowie aktuellen Weggefährten aus der Villinger Kumedie. Als personifizierte Hassliebe zwischen V und S hatte auch das doppelstädtische Duo Thomas Moser und Michael Schopfer die Villinger und die Schwenninger Lacher auf seiner Seite.

Moser, der Anfang März seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte und seine Mitstreiter sind keine Unbekannten. Schon die Ankündigung einiger beliebter Auftritte wurde mit Applaus quittiert. Sie alle verzichteten auf ihre Gagen, sodass der Reinerlös des Abends für den guten Zweck verwendet werden kann. Am Rande der Veranstaltung resümiert Thomas Moser nachdenklich „Mir geht es gut im Leben, da kann man schon etwas zurück geben für Menschen, die es nicht so gut haben, vor allem Kinder“.

Seit nunmehr zehn Jahren stellt die ProKids-Stiftung Projekte auf die Beine, die soziale Lücken schließen und Hilfen ansetzen, wo diese gebraucht werden. Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth zeigt sich beeindruckt von der Vielfältigkeit der Stiftung: „Wenn es irgendwo eine soziale Delle gibt, kommt die ProKids und gleicht sie aus“.

Begonnen hat Spitz sein Engagement, als er mitbekommen hat, dass es an den örtlichen Schulen Kinder gibt, die kein richtiges Vesper dabei haben und nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Das fand er nicht hinnehmbar und hat die Unterstützung für ein warmes Schulmittagessen für bedürftige Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. Dies ist auch immer noch eine der Kernaktivitäten der Stiftung. Im Laufe der Jahre sind vielfältige Hilfsangebote dazu gekommen.

Der Erlös des diesjährigen Benefizabends wird laut Joachim Spitz für die drei Bereiche Mittagessen, den neu entstehenden Street Workoutpark am Vorderen See in Schwenningen und den ProKids-Treff eingesetzt. Während das Mittagessen hauptsächlich laufende Kosten verursacht, geht es beim Street Workoutpark um die Deckung der entstehenden Kosten einer barrierefreien Konzeption der Sportanlage.

Die Veranstaltung hat daran erinnert, dass Kinderarmut auch in Villingen-Schwenningen existent ist. Die meisten Besucher dürften die Tonhalle an diesem Abend daher sowohl mit einem Lächeln, als auch nachdenklich verlassen haben.