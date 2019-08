Die Rathaus-Spitze führt die Regierungs-Besucherin im Oberzentrum von Mangin bis zum Muslenplatz.

Bild: Trippl, Norbert

Nicole Hoffmeister-Kraut trinkt einen Begrüßungs-Kaffee im Villinger Rathaus und begeistert sich für die altehrwürdigen Räume.

Bild: Trippl, Norbert

Die Ministerin darf – natürlich – einen Gruß im Goldene Buch der Stadt eintragen.

Bild: Trippl, Norbert

Der Eintrag der Ministerin lautet so . ein Kompliment für die Stadt:

Bild: Trippl, Norbert

Mit einem Bus fährt die Gruppe durch VS, erster Stopp ist auf dem Mangin-Gelände: OB Roth erklärt die beabsichtigte Wohnbebauung. Landtagsabgeordneter Karl Rombach (Mitte) schaut gespannt zu.

Bild: Trippl, Norbert

Stadtplaner Rainer Temme erklärt Mangin-Details.

Bild: Trippl, Norbert

VS-OB Jürgen Roth eumreisst die Absichten für Wohnbebauung auf dem Kasernenareal. Rainer Müldner (Wbg) und Berthold Ummenhofer (Freie Wähler) verfolgen die Ausführungen.

Bild: Trippl, Norbert

Die Ministerin sieht auf dem Mangin-Gebiet keine Baracken sondern Chancen.

Bild: Trippl, Norbert

Blick nach vorne: Auf dem Mangin-Gelände fehlt jetzt nur noch der Kaufvertrag der Stadt. Noch ist man sich im August 2019 nicht über den Preis mit dem Bund als Eigentümer einig.

Bild: Trippl, Norbert

Bei der Leuchtenfirma Hess in Villingen erklärt Jürgen Duffner, wie das Unternehmen smarte Citys bestückt: Stelen mit Wifi-Modul, E-Ladesteckdose und Kamerasystemen gehören dazu.

Bild: Trippl, Norbert

Am Schwenninger Marktplatz zeigt Stadtplaner Ralf Woyzella (links), wie das Geld vom Land hier verbaut wurde.

Bild: Trippl, Norbert

Am Emes-Gelände entstehen Geschäftsräume, Wohnungen und betreutes Wohnen. Die Ministerin hört gespannt zu. Von rechts: Ralph König, Leitender Ministerialrat für städtebauliche Erneuerung und Klaus Martin, CDU-Fraktionssprecher in VS, Nicole Hoffmeister-Kraut und Karl Rombach (Landtagsmitglied).