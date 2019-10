Villingen-Schwenningen – Rund 400 Gäste sind am Donnerstagabend der Einladung der Stadt zum 5. Wirtschaftsempfang gefolgt. In der Neckarhalle sprach Leander Govinda Greitemann über Perspektivwechsel und gab pragmatische und äußerst kurzweilige Anleitungen, den Blickwinkel auf das tägliche Handeln neu auszurichten. Es war der letzte Empfang mit Wirtschaftsförderin Beate Behrens, die auf Mitte nächsten Jahres gekündigt hat.

Viele Unternehmer aus der Region nutzten die Chance, sich vor der Veranstaltung auszutauschen, das Foyer platzte fast aus den Nähten. OB Roth begrüßte die Gäste das erste Mal in der Neckarhalle, „diesem Schmuckstück“ auf württembergischem Grund. Er betonte, dass globale Entscheidungen auch kleine und mittelständische Betriebe vor Ort betreffen würden. „Es sind große Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber mit dem Erfindergeist, der uns auszeichnet, schaffen wir das.“ WLAN, ein schnelles und verlässliches Internet sei der Zukunftsfaktor für die Wirtschaft: „Glas statt Kupfer bringt Erfolg“, so Roth. „Wir sanieren Straßen und erschließen neue Gewerbegebiete, damit Sie sich dort ansiedeln können“, sagte er.

Bekanntsein, leuchten, eine Marke sein – das gebühre einem Oberzentrum: „Es ist ein Zugpferd an der Kutsche des Erfolgs.“ Für die Zukunft setzt Roth auf Tourismus mit Wandern und Entertainment: „Wir können Brigach und Neckar erlebbar machen mit idyllischem Übernachten am Wasser – genial“, schwärmte er. Tagestourismus muss in einem Mehrtagestourismus umgewandelt werden. Das Oberzentrum müsse eine Modellregion des digitalen Fortschritts werden. Dies bedarf großer Anstrengungen: „Lassen Sie uns den Abend nutzen, den Weg als Partner weiter zu gehen“, so Roths Appell an die Anwesenden.

