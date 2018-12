Es ist ein Abgesang der besonderen Art: Mit den Nutty Boys und ihrer mitreißenden Musik wird der Konzertabend in der Scheuer sicher kein Trauerspiel werden, aber wenn man bedenkt, dass es das vorerst letzte Konzert des Folk-Clubs in der Scheuer ist, könnte man schon heulen. Der Folk-Club und die Scheuer: Das gehört einfach zusammen, in der Kalkofenstraße ist die Heimat des Clubs, hier ist er groß geworden, hier gibt es die passende Atmosphäre für die Konzerte. Natürlich mag der Kleine Saal im Theater am Ring ein Ausweichquartier für gelegentliche Veranstaltungen sein, aber das wird sicher keine Dauerlösung.

Bleibt nur zu hoffen, dass es mit dem Umbau des Jugendhauses klappt, auch wenn die Summe, die für eine Machbarkeitsstudie geplant ist, mit 150 000 Euro wirklich hoch ist.

VS-Villingen Am Sonntag endet eine Ära in der Scheuer: Vorerst letztes Konzert des Folk-Clubs an diesem Ort



Da hat Richard Hehn recht: Mit dieser Summe als Zuschuss könnte der Folk-Club viele Jahre überleben und ein tolles Programm auf die Beine stellen. Aber wenn es dafür eine Dauerlösung gibt, wäre das natürlich eine tolle Sache. Nur sollte das Ganze schnell über die Bühne gehen, bevor der Folk-Club Geschichte ist. Denn eines ist klar: Je länger die Konzertpause dauert, desto schwieriger wird der Neuanfang für den Club und die Ehrenamtlichen, die das Kulturangebot der Stadt über so viele Jahre hinweg erstklassig bereichert haben.