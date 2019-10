Ein Ikea-City-Store würde auf das Gelände der Alten Tonhalle in VS-Villingen passen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge brachte vergangenes Jahr diese Idee ins Spiel, wie die brach liegende Fläche in bester Villinger Innenstadtlage ebenfalls genutzt werden könne. Viele Bürger hatten diese Anregung nicht vergessen und wollen immer einmal wissen, was daraus geworden ist.

Klinge hatte zunächst dem international vertretenen Ikea-Möbelkonzern geschrieben und das Gelände für einen Ikea-City-Store vorgeschlagen. Der Möbelkonzern hatte geantwortet, dass das Konzept des City-Stores derzeit getestet werde. Sie hätten aber VS-Villingen als potenziellen Standort auf dem Schirm, berichtet der Liberale. Allerdings räumt Klinge auf Anfrage ein, dass diese Aussage aus seiner Sicht sehr unverbindlich sei. Immerhin hätte so das Unternehmen von Villingen-Schwenningen gehört, freut sich der FDP-Bundestagsabgeordnete aus Villingen-Schwenningen jetzt.

Ein Ikea-City-Store auf der Villinger Fläche dürfte eher unwahrscheinlich sein. | Bild: MICHEL KRAKOWSKI

Mit den City-Store testet der Konzern, wie Filialen direkt in den Innenstädten ohne komplettes Warenlager bei den Kunden ankommen. Bisher ist Ikea vor allem in Gewerbegebieten mit großen Verkaufsflächen präsent. Erste City-Stores sind im Ruhrgebiet, in Hamburg, aber auch beispielsweise in Wien entstanden. In Villingen läuft derzeit erneut eine Investorensuche für das Gelände der Alten Tonhalle. Die Stadt wünscht sich auf dem Areal zur Stärkung der Innenstadt eine Lebensmittelnahversorgung, am liebsten einen Biomarkt, und ein Hotel mit Gastronomie.