Am Dienstag dieser Woche erschien ein geharnischter Leserbrief von Altstadtrat Dietmar Steinkamp im SÜDKURIER. In seiner Wortmeldung kritisierte der 85-Jährige den vorübergehenden Umzug des Rot-Kreuz-Seniorentreffs in das Hauptgebäude. Auch der Seniorenrat debattierte über die Problematik. Nun reagierten der Ortsvorsitzende des Roten Kreuzes (DRK), der Baubürgermeister Detlev Bührer, und sein Stellvertreter Norbert Butzke mit einer Stellungnahme:

„Wir sind überzeugt, dass eine gemeinsame Nutzung der Räumlichkeiten von unserer Seniorengruppe und dem Katzenmusik-Verein Miau gut funktionieren und sogar bereichernd sein kann“, macht Bührer deutlich. Die von Teilen des Seniorentreff-Teams nach Außen verbreitete Stimmungslage könnte den Rückschluss zulassen, die Katzenmusik würde den Seniorentreff aus ihren Räumen vertreiben. Dieser Behauptung widerspreche der DRK-Ortsverein entschieden. Ganz im Gegenteil: Die Katzenmusik komme dem DRK mit großen Schritten für ein gelungenes Miteinander entgegen. „Unser Verein steht im Moment echt doof da, ein gutes Miteinander ist das nicht“, zeigt sich auch Dominik Schaaf, Vorsitzender des Fasnetvereins, verärgert.

Derzeit modernisiere die Katzenmusik wie berichtet die Räume in Eigenregie. Während der Umbauphase, die voraussichtlich bis zum Jahresende andauert, können die Räume nicht vom Seniorentreff genutzt werden. Danach werde die Altentagesstätte an vier Nachmittagen in der Woche, von Montag bis Donnerstag, dem DRK wieder zur Verfügung gestellt. Bührer wirft einigen wenigen Teilnehmern des Seniorentreffs vor, falsche Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen. Dabei sei der vorübergehende Umzug in das moderne DRK-Gebäude am Benediktinerring mit Mehrheit entschieden worden.

Das Team des DRK-Seniorentreffs wurde laut Bührer unverzüglich informiert, nachdem feststand, dass der Fasnetverein die Räume am Romäusturm mieten kann. Bis dahin waren Prüfungen zum Brandschutz und zur Statik erforderlich. „Das es kritische Stimmen geben wird, war absehbar und ist auch für die Vorstandschaft nachvollziehbar“, erläutert Bührer. „Eine Veränderung ist immer nicht so einfach und mit Kompromissen bzw. Abstimmungen verbunden.“ Aber die Vereinbarungen garantieren den Fortbestand des Seniorentreffs an gewohnter Stelle, lediglich mit einer mehrmonatigen Unterbrechung. Künftig übernehme die Katzenmusik die laufenden Kosten für Strom, Wasser und Heizung. Der Verein beschaffe auch die Getränke, die das DRK dann anbieten kann, erhält den Aufwand aber zurückerstattet.