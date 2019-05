Um es vorneweg zu nehmen, die Wahlunterlagen in VS, die an die Briefwähler (Europawahl und Kommunalwahl) und derzeit auch an alle anderen Wahlberechtigte (nur Kommunalwahl) verschickt und verteilt werden, sind umfangreich.

Der SÜDKURIER hat einen solchen Umschlag für Briefwähler vor der Videokamera geöffnet. Zum Vorschein kommen zahlreiche Zettel, Merkblätter, Wahlscheine und Umschläge.

Nachdem man sich eine Überblick verschafft und den Inhalt thematisch sortiert hat, sollte man als Briefwähler neben den Unterlagen für die Kommunalwahl auch alle nötigen Dokumente für die Europawahl vorliegen haben. Auf dem Merkblatt zur Europawahl ist die Stimmabgabe Schritt für Schritt erklärt. Unser Bild zeigt im Hintergrund die einzelnen Zettel und Umschläge.

So sieht der Stimmzettel für die Europawahl aus. 40 zugelassene Parteien und Wählervereinigungen stehen zur Auswahl. Jeder Wahlberechtigte hat genau eine Stimme.

Es folgt der Kommunalwahl-Stimmzettel für den VS-Gemeinderat. Vorne angeheftet ist ein Merkblatt, wie Wähler ihre 40 Stimmen vergeben können. Wählbar sind insgesamt 254 Bewerber, die auf den insgesamt sieben Listen mit Wahlvorschlägen stehen.

Das folgende Video zeigt den Wahlzettel und das Merkblatt für die Wahl des Kreistages. Jeder Wahlberechtigte hat in VS 21 Stimmen, die wie bei der Gemeinderatswahl verteilt werden können.

Bürger aus den Ortsteilen sind zusätzlich wahlberechtigt für die jeweiligen Ortschaftsräte. Unser Beispiel zeigt den Wahlzettel und das Merkblatt für die Wahl in VS-Rietheim.

Um per Briefwahl abzustimmen, müssen zuerst alle Stimmzettel der Kommunalwahl (Gemeinderat, Kreistag, Ortschaftsrat) korrekt ausgefüllt werden. Die Stimmzettel kommen in in den roten Umschlag, der wiederum zusammen mit der ausgefüllten „Versicherung an Eides statt“ in den Rücksendeumschlag verpackt und verschickt werden muss. Die Umschläge für die Nicht-Briefwähler gibt es erst im Wahllokal. Der Umschlag wird dann in die Wahlurne geworfen. Vor Ort muss man sich ausweisen können.

