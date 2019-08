von Roland Dürrhammer

Ein paar Europaletten und Holzbretter für die Bühne, Sitzkissen, Sitzbänke von Bierzeltgarnituren für die Besucher, Mikrofon und Lautsprecher für die Technik. Mehr brauchte es nicht, um am Dienstagabend das Klima-Camp der Fridays for Future-Aktivisten in der Oberen Straße in ein Amphitheater zu verwandeln.

Rund 100 Zuschauer sind am Dienstagabend in der Oberen Straße beim Poetry-Slam der Klimaaktivisten dabei.

Dazu vier Protagonisten aus Tübingen und Konstanz, die Elias Raatz, vom Dichterwettstreit deluxe, zum Poetry Slam mitgebracht hatte und rund 100 begeisterte Zuschauer. „Die Aktion ist eine wichtige Sache, die wir sehr gerne unterstützen“, sagt Raatz.

Die vier Slamer Tonia Krupinski, Marian Sigl, Richard König und Mbayo Bona traten ohne Gage auf.

Organisator Elias Raatz, sowie die Slamer Tonia Krupinski, Marian Sigl, Richard König, Mbayo Bona (von links) haben beim Publikum gepunktet.

„Da sich aus VS leider kein Teilnehmer gemeldet hat, wird es keinen Wettbewerb geben und die vier Poeten werden jeweils zwei eigene Texte vortragen“, so Raatz.

Video: Roland Dürrhammer

Bei jeweils einem Text ging es bei den Poeten um das Thema Nachhaltigkeit, das mit Stilmittel der Konfrontation, satirisch, aber auch nachdenklich interpretiert wurde.

Video: Roland Dürrhammer

Es sei fünf vor zwölf und man müsse handeln. Sehr zufrieden zeigte sich Amarin Lawton von der Ortgruppe VS: „Wir waren überrascht, wie der Poetry Slam-Abend funktioniert hat und es war eine sehr erfolgreiche Aktion“.