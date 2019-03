von Anna Schröder

Der Fasnet-Mendig steht vor der Tür. Für die Närrinnen und Narren geht es nach den Umzügen in die Kneipen und danach natürlich in die Stüble. Spätestens wenn die Beine vom vielen Tanzen müde werden, stellt sich für manchen die Frage: Wie geht’s nun eigentlich heim?

Mit dem Bus alles kein Problem

Mit dem Bus ist das alles kein Problem, bestätigt José Rodriguez: „Bei uns sind bisher alle gut nach Hause gekommen“. Seit 32 Jahren ist er Busfahrer in Villingen-Schwenningen und inzwischen eigentlich in Rente. Sein Chef Klaus Schrägle kommt aber immer wieder gerne auf ihn zurück – auch zur Fasnet: „Gute Leute braucht man“, meint er. Der Schramberger ist seit acht Jahren Betriebsleiter beim Stadtverkehr Villingen-Schwenningen. Auch wenn es rund um die tollen Tage jedes Jahr viele Sperrungen zu beachten gibt, ist für ihn inzwischen eine gewisse Routine eingetreten, betont Schrägle.

Größere Gruppen sollten sich anmelden

Gleiches gelte für Närrinnen und Narren. Die meisten von ihnen seinen gut vorbereitet und auch größere Gruppen hätten sich wie jedes Jahr größtenteils für die närrische Heimfahrt gewappnet. Denn, so Schrägle, Gruppen ab zehn Personen müssten sich fünf Werktage vor Fahrtantritt beim Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar anmelden. Dennoch: „Wenn man Platz hat, nimmt man alle Leute mit“, so Schrägle.

José Rodriguez ist als Busfahrer eigentlich schon im Ruhestand. An Fastnacht wird er von seinem Arbeitgeber aber noch gerne eingesetzt. | Bild: Anna Schröder

"Es ist alles machbar"

Zu Engpässen kommt es dabei ganz selten, meint auch José Rodriguez: „Es klappt immer ganz ohne Probleme“. Das einzige Manko sind für ihn diejenigen, die zu tief ins Glas geschaut haben: „Es kommen immer wieder Besoffene, damit muss man sich abfinden. Aber es ist alles machbar“ – auch, weil sie in aller Regel friedlich seien.

Rufbusse für die letzte Runde

Neben den regulären Linienbussen gibt es für die Nachtschwärmer auch Rufbusse. Diese sind im Busfahrplan in der Regel mit einem Telefon-Symbol gekennzeichnet und fahren nur dann, wenn sie vorher bestellt werden. Als Faustregel gilt hier: Der Anruf bei der Hotline muss je nach Fahrziel 30 bis 60 Minuten vor Fahrtantritt erfolgen.

Für Närrinnen fast bis vor die Haustüre

Im Gegensatz zum regulären Linienverkehr haben die Fahrer von Rufbussen auch einmal die Möglichkeit, eine Straßenecke weiter zu fahren, „wenn’s auf dem Linienweg liegt“, erklärt Klaus Schrägle. Der etwas kürzere Heimweg ist wohl vor allem für manche Närrin ein verlockendes Angebot.

Taxi-Unternehmen sind gut aufgestellt

Noch näher an die Haustür kommt man wohl nur mit dem Taxi. Jedoch: Nicht bei allen Villinger Taxiunternehmen kann man für die Heimfahrt in der Nacht vorbestellen. Die Chancen, am Taxistand am Bahnhof einen Wagen zu finden, stehen aber auch in der Nacht recht gut, meint Peter Schirmeister. Der Taxifahrer ist zum zweiten Mal am Fasnet-Mendig im Dienst und findet, es sei ein Tag wie jeder andere, auch wenn in der Nacht mehr Betrieb sei.

So kommen Sie an der Fasnet ganz bequem nach Hause