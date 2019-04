Schüler aus Villingen-Schwenningen gehen am Freitag, 5. April, zum vierten Mal in Folge anstatt in die Schule auf die Straße. Im Rahmen der weltweiten Fridays-for-Future-Bewegung demonstrieren die Kinder und Jugendlichen gegen Umweltverschmutzung und für eine nachhaltigere Klimapolitik. Fanden die bisherigen Kundgebungen in Villingen statt, ziehen die Schüler diesen Freitag zum ersten Mal durch die Straßen von Schwenningen.

Eine Umfrage bei verschiedenen Schulen aus Villingen-Schwenningen zeigt, dass die meisten das Engagement ihrer Schüler gutheißen und mit moderaten Maßnahmen auf die Fehlstunden reagieren.

Gymnasium am Deutenberg: Manfred Koschek rechnet damit, dass am Freitag mehr Schüler seines Gymnasiums an der Demonstration teilnehmen werden als bisher, da sie erstmals in Schwenningen stattfindet. Als Schule stünden sie vor einem Dilemma, sagt der Schulleiter des Gymnasiums am Deutenberg: „Es gibt einen pädagogischen und einen rechtlichen Aspekt: Vom pädagogischen her, wird es begrüßt, dass sich die Schüler für ein Zukunftsthema engagieren. Vom rechtlichen her, ist es nun einmal so, dass es sich um unentschuldigtes Fehlen handelt.“ Und darauf müsse die Schule reagieren, sagt Koschek.



„Aber wir ergreifen keine harten Disziplinarmaßnahmen“, versichert der Schulleiter. Zum einen müssten die Schüler den versäumten Unterrichtsstoff inhaltlich nachholen. Zum anderen gebe es eine Zusatzveranstaltung zur Klimathematik, die von den demonstrierenden Schülern verpflichtend besucht werden müsse.

„Wir ergreifen keine harten Disziplinarmaßnahmen“, sagt Manfred Koschek vom Gymnasium am Deutenberg. | Bild: Hahne, Jochen

Gymnasium am Hoptbühl: Auch sie hätten sich dazu entschieden, mit moderaten Maßnahmen auf die Fehlstunden ihrer demonstrierenden Schüler zu reagieren, sagt Simone Duelli-Meßmer. „Zum Beispiel ist der Besuch einer Veranstaltung zum Klimawandel verpflichtend sowie die Teilnahme an der Aktion 'Saubere Landschaft', die dieses Wochenende in Villingen-Schwenningen stattfindet“, führt die Schulleiterin des Gymnasiums am Hoptbühl aus.



Laut Duelli-Meßmer nahmen bisher jeweils rund 70 ihrer Schüler an den Fridays-For-Future-Demonstrationen teil. Das Schulleitungsteam fände die Thematik der Demonstrationen wichtig und unterstütze es, dass die Jugendlichen aktiv würden. „Aber als Schule können wir nicht sagen, dass wir es gut finden, dass dies während der Schulzeit stattfindet“, sagt Duelli-Meßmer. Klar könne dadurch mehr Druck erzeugt werden, aber ihrer Meinung nach setzten die Schüler an der falschen Stelle an, denn die Schule sitze weder am politischen noch am wirtschaftlichen Hebel der Macht.

„Als Schule können wir nicht sagen, dass wir es gut finden, dass dies während der Schulzeit stattfindet“, sagt Simone Duelli-Meßmer vom Gymnasium am Hoptbühl. | Bild: Hahne, Jochen

Gymnasium am Romäusring: „Einer unserer Bildungsaufträge ist es, die Schüler zum politischen Mitwirken zu erziehen“, sagt Jochen von der Hardt. Deshalb würden sie es wohlwollend begleiten, dass sich ihre Schüler an den freitäglichen Demonstrationen für ein Thema stark machten, das alle Generationen betreffe, so der Schulleiter des Gymnasiums am Romäusring.



Dennoch bestehe Schulpflicht und Schülerstreiks seien schulrechtlich nicht vorgesehen, betont von der Hardt: „Wir können nicht sagen: Geht hin und gut ist.“ Deshalb müssten die demonstrierenden Schüler den verpassten Schulstoff selbstständig nacharbeiten. „Darüber hinaus behalten wir uns weitere Maßnahmen vor. Das werden keine Strafen sein, sondern zum Beispiel, dass das Nacharbeiten im schulischen Rahmen stattfindet.“ Man müsse nun sehen, wie sich das Ganze weiter entwickle, aber im Augenblick sehe er die Ausbildung der Schüler durch die Demonstrationsteilnahmen nicht gefährdet.

„Wir behalten uns weitere Maßnahmen vor. Das werden aber keine Strafen sein“, sagt Jochen von der Hardt vom Gymnasium am Romäusring. | Bild: Stefan Simon

Freie Waldorfschule: Die Lehrer werde die Teilnahme ihrer Schüler an den Demonstrationen wohlwollend betrachten, sagt Kerstin Remsperger, die bei der Waldorfschule für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Im Unterricht würden auch Klima- und Umweltthemen behandelt. „Wenn die Schüler vorab eine Entschuldigung ihrer Eltern mitbringen, hat die Teilnahme auch keine Konsequenzen“, so Remsperger. Bisher habe jeder Demonstrationsteilnehmer eine solche Entschuldigung vorlegen können. Dass die Streiks maßgeblich von Waldorf-Schüler mitinitiiert wurden, mache sie ein bisschen stolz, fügt Remsperger an: „Ich finde es gut, dass die Schüler etwas bewegen.“

