Der Schneefall in der vergangenen Nacht und am Freitagmorgen sorgte überall in der Region für Verkehrsbehinderungen. Lastwagen hatten vielerorts Mühe, selbst kleine Anstiege hoch zu kommen. Auf dem nassen Neuschnee drehten die Räder der schweren Fahrzeuge schnell durch.

So auch in Villingen: Dort strandete ein Lastwagen auf der B33 am Anstieg in Richtung Gaskugel und Bad Dürrheim.

Hinter ihm reihten sich weitere Lastwagen ein. Der Verkehr staute sich schnell immer weiter nach hinten.

Gegen zehn Uhr waren noch keine Räumfahrzeuge vor Ort, um dem steckengebliebenen Fahrzeug zu helfen. Die Fahrbahn vor dem LKW schneite schnell zu, sodass dort eine unberührte Schneedecke zu sehen war.

Wir informieren Sie hier im Artikel weiter aktuell zur Verkehrslage in und um Villingen-Schwenningen.

