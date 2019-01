von Timo Kammerer

Der neue Jugendhausleiter Heiko Wetzel freut sich auf die anstehenden Aufgaben. Als Chef des Villinger K3 möchte er bisherige Angebote weiter ausbauen und neue Ideen miteinbringen.

Der 28-Jährige stammt aus Wolfach im Kinzigtal. Sein duales Studium der Sozialen Arbeit brachte ihn nach Schwenningen, wodurch er erste Kontakte in der Region knüpfen konnte. Auch das Jugend- und Kulturzentrum K3 kannte der junge Sozialpädagoge bereits. „Es gab immer wieder Veranstaltungen hier", sagt Heiko Wetzel, der seit März 2018 in Villingen-Schwenningen wohnt. Wetzel kann auf vielseitige Erfahrungen in der sozialpädagogischen Arbeit zurückblicken.

Erfahrener Sozialpädagoge

Während seines Studiums arbeitete er in einer Einrichtung für geistig und psychisch beeinträchtigte Menschen in der Schweiz. Danach war er Gruppenleiter in einem schweizerischen Kindergarten, anschließend bei Off Road Kids in Bad Dürrheim und bis zuletzt beim Rottweiler Jugend- und Versorgungsamt. In seiner Freizeit ist Heiko Wetzel sehr sportlich. Er spielt gerne Fußball, geht klettern und ist begeisterter Wintersportler. Sein Interesse an Bewegung und Sport möchte der neue Leiter auch in den Jugendhausalltag miteinbringen.

Die bisherigen Angebote des K3 sollen zudem weiterhin stattfinden. Heiko Wetzel möchte im Laufe der Zeit aber auch seine eigenen Ideen umsetzen. „Für mich ist es erst einmal wichtig, die notwendige Kontakte zu knüpfen und meine Arbeit richtig kennenzulernen“, sagt Wetzel und äußert sich dankbar für die bisherige Arbeit der Mitarbeiter und des vorherigen Jugendhausleiters Daniel Leguy-Madžar. „Es wurden viele tolle Angebote geschaffen. Meine Aufgabe ist es, diese zu erweitern und auch neue Ideen umzusetzen“, äußert sich Wetzel. Für ihn stehen einige Aufgaben im Jugendhaus an. Bei Herausforderungen die Ruhe zu bewahren, sei zudem seine große Stärke, verrät Wetzel. „In hektischen Momenten bin ich sehr oft ein Ruhepol“, sagt er.

Das Jugend- und Kulturzentrum bietet viele Möglichkeiten für die Jugendlichen der Stadt Villingen-Schwenningen. Ob das tägliche Jugend-Café, kostenfreie Nachhilfe für Schüler, Schulkooperationen oder weitere Angebote: „Das ist ein offenes Haus für jeden, der sich gerne verwirklichen möchte“, erklärt Heiko Wetzel. Die Themen und Interessen der Jugendlichen werden wahrgenommen. Gemeinsame Projekte und tolle Angebote seien aus den Anregungen der Jugendlichen heraus bereits entstanden.

Seit 2019 gibt es im Jugendhaus eine Band, die sich nun regelmäßig zum Musizieren trifft. Außerdem sei es für viele Jugendliche wichtig, auch einen Ort zu haben, an dem sie sich entspannen können, sagt Wetzel. Um die Anliegen der jungen Menschen kümmern sich außerdem Eva Lehmann und Stefan Hoffmann. Zusätzlich unterstützen etwa 20 Ehrenamtliche das pädagogische Team.

Das Kinderferienprogramm und die Konzerte zu organisieren, darauf freut sich der neue Jugendhausleiter nach eigenen Angaben ganz besonders. Auch dieses Jahr wird wieder der Bandwettbewerb VS Music-Contest im K3 stattfinden. Wegen der großen Nachfrage im vergangenen Jahr werde es wahrscheinlich eine weitere Zusammenarbeit mit dem Rapper KD-Beatz geben, der Einblicke in seine musikalische Arbeit gibt.