von Barbara Preiser

„Wanted“ – gesucht und gefunden wurde eine super Frauenfasnet bei der Westernshow im Fidelisheim mit viel Liebe zum Detail, Kreativität und einer tollen Stimmung im Saal.

Mit „El Marquera“ (Anne Wilde) stellt sich der erste Kandidat vor und wird gleich hofiert. | Bild: Barbara Preiser

Der alte Sheriff (Sylvia Müller) hatte die Faxen dicke, immer in Fidelis-City für Recht und Ordnung sorgen zu müssen und kündigte seinen Rückzug in die Altersteilzeit an, um die Weiten des Ostens zu erforschen. Mit einem schmissigen Square-Dance quittierten die finsteren Cowboys diese für sie erfreuliche Nachricht; versprach dies doch eine freie Zeit der Gesetzlosigkeit. Der reitende Ausrufer (Steffi Tröndle) gab die Modalitäten der Sheriff-Wahl bekannt: Jeder Einwohner darf sich bewerben; Voraussetzungen seien möglichst Trinkfestigkeit, Mut und lediger Stand, damit im Fall des Falles keine Witwen und Waisen zurückbleiben.

Die drei singenden Kakteen (Ute Hauser, Kerstin Kuolt, Karin Matthäus) stellten melodiös fest: „Als Kaktus steht man vorm Saloon und hat weiter nichts zu tun“. Dieses Trio besang später noch als feurige Mexikaner „Aschta la Wischta“ die Villinger Fasnet und gab den heißen Tipp, einfach selbst mit Gitarre und Liedern an der Stüble-Fasnet loszuziehen, wenn es mit den begehrten Button nicht klappt.

Beim Tanzbattle zwischen den Saloonladys und den Funkenmariechen gewinnt vor allem auch das Publikum. | Bild: Barbara Preiser

Prompt stellte sich der erste Kandidat (Anne Wilde) vor. Mit „Hossa, El Masquera“ hofierten ihm die blau-weißen Cheerleaders im Sommerstachihemd und Blümlesrock und wirbelten dann gekonnt über die Bühne. Mittels Rauchzeichen und dem Werbespruch: „Indianer können einfach alles“, kurz: Ikea, versuchten die weisen Indianerfrauen „Blonder Feger“, Knackige Nuss“ und „Bunter Hund“, Kunden für ihre esoterische Beratungsstelle „Indianische Weisheiten weitergeben“ zu finden (Karin Blessing, Ute Schaumann, Heike Sommer). Rassige Saloonladys vertrieben sich an der Bar die Zeit, bis von Ferne kölsche Funkenmariechen aufmarschierten und die Ladys zu einen Tanzbattle vom Feinsten herausforderten. Als weitere Kandidatinnen für die anstehende Wahl gingen sowohl Miss Daisy (Lisa Leute) als auch Miss Funkenmariechen (Melanie Lorenzen) aus dem Duell hervor.

Lucky Schluck, Miss Kitty und Jolly Jumper flüstern sich die Neuigkeiten aus Fidelis City zu (von links: Gundula Ettwein, Simone Mader, Annegret Schmidt). | Bild: Barbara Preiser

Zurück im Indianerdorf suchte Ben Katerwright (Heike Sommer) bei seiner Flucht aus dem Romäusturm Schutz. Hier wurde er als erster Kunde zum Kandidaten gecoacht nach dem Motto: „Hinter jedem erfolgreichen Sheriff stehen zwei weise Indianerfrauen“. Rhythmisch virtuos das gemeinsame Hütchenspiel mittels Konservendosen an der Bar, bis Lucky Schluck mit seinem tollpatschigen Gaul Jolly Jumper auftraten und mit Miss Kitty beim Saloongeflüster herrlich amüsant die Neuigkeiten aus Fidelis City austauschten (Gundula Ettwein, Anne Schmidt, Simone Mader).

Es kam zur allgemeinen feierlichen Stimmabgabe. „Et kütt, wie et kütt“, wurde dabei prophezeit. Aus Versehen zerschoss Lucky Schluck leider die Wahlurne und machte damit alle Stimmzettel unbrauchbar. Erst allgemeine Ratlosigkeit, doch dann: “Mir bruche hier kon Sheriff, macht euch kone Sorge, mir sin Gesetzeslose bis zum Äschermittwoch-Morge!“, verkündeten alle Akteure dem restlos begeisterten Publikum.

Sie machen Fasnet

Frauenteam: Karin Blessing, Gundula Ettwein, Isa Freudling, Ute Hauser, Kerstin Kuolt, Lisa Leute, Simone Mader, Karin Matthäus, Sylvia Müller, Ute Schaumann, Annegret Schmidt, Heike Sommer, Stefanie Tröndle, Anne Wilde

Tanzteam Hossa: Hannah Becker, Lucia Bigotte, Luisa und Pia Bröde, Anna Eschbach, Franca und Jana Gaßner, Jule Kuolt; Leitung: Ute Hauser

Tanzteam Battle: Christina Decker, Isabell Franow, Kerstin Kuolt, Lisa Leute, Simone Mader, Melanie Lorenzen, Steffi Tröndle, Annabell Walter, Anne Wilde; Leitung: Simone Mader

Bühnenbild: Karen Hummel und Anja Pfeiffer

Tischdekoration: Danielle Gallmann; Maske: Karin Blessing, Isa Freudling

Ton und Technik: Lukas und Thomas Hauser, Jakob Eschbach, Tristan Dohmen

Bewirtung: die Frauengemeinschaft