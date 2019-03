von Anna Schröder und Anja Greiner

Die Nachricht schlug im Jugendhilfeausschuss am Donnerstagabend ein, wie eine Bombe. Der geplante Neubau der Kita Wilhelmspflege in Schwenningen ist abgeblasen. Die ursprünglich geplanten Kosten von 3,8 Millionen Euro sind laut den aktuellen Planungen nicht haltbar. Zehn oder elf Millionen Euro würde der Bau demnach kosten, hatte Stefan Assfalg, Leiter des Jugendamtes vorgetragen. "Wir müssen die Kosten pro Kind im Rahmen halten", hatte der OB gesagt und damit die Absage an den Neubau begründet, der Platz für mehr als hundert Kinder hätte bieten sollen.

"Aus allen Wolken gefallen"

Pfarrer Klaus Gölz aus Schwenningen wurde zwei Tage vor der öffentlichen Bekanntmachung über die Entscheidung informiert und ist nach eigenen Angaben aus allen Wolken gefallen. Die evangelische Kirche hätte Betreiber der Einrichtung sein sollen. Er habe zwar Verständnis dafür, dass der Bau, ob der gestiegenen Kosten, nicht wie geplant verwirklicht werde. Nicht aber dafür, dass das gesamte Projekt abgesagt werden soll.

"Ich kann nicht nachvollziehen, dass offenbar keine Umplanung erwägt wurde, um die ursprünglich geplanten Baukosten in Höhe von sieben Millionen Euro einzuhalten", sagt er. Die plötzliche Kostensteigerung habe ihn überrascht. Das wird umso verständlicher, wenn man einen Vergleich anstellt mit anderen Bauvorhaben in der Stadt: Die Neckarhalle, eine Veranstaltungshalle für über 1000 Menschen, konnte für zwölf Millionen Euro gebaut werden. Warum eine Kita beinahe genauso viel kosten soll, ist schwer vorstellbar.

Meinung Wie kann ein Kindergarten elf Millionen Euro kosten? von Claudia Hoffmann Das könnte Sie auch interessieren

Gölz will nun das Gespräch mit der Stadt suchen und Alternativen finden: „Es muss ja nicht in der Größenordnung gebaut werden, aber die Nachfrage ist da“. Wo die geplanten und dringend benötigten Kita-Plätze verwirklicht werden könnten, müsste darum schnellst möglich geklärt werden. Wie viele Kinder aktuell noch auf der Warteliste stehen, ist derweil von der Stadt nicht zu erfahren. Bevor im April die Plätze nicht vergeben sind "wollen und können wir keine Zahl nennen", so Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt.