Sich zum Jahreswechsel neu sortieren, aufzuräumen, Ballast abzuwerfen – das kann befreien und Kräfte frei machen. Aber bitte nicht so, wie dies unbekannte Zeitgenossen jetzt in Villingen getan haben.

Am letzten Tag des alten Jahres entdeckten Spaziergänger im Gebiet Hammerhalde eine fast akurat aufgestellte Müllansammlung am Wald. Da hat ganz offensichtlich noch jemand im alten Jahr seinen Keller aufgeräumt und den Müll am Ende des Lorettowegs, kurz bevor es auf die Straße nach Volkertsweiler geht, einfach in der Natur entsorgt: alte Farbeimer, Kanister, Koffer und sonstiger Haus- und Unrat. Die Spaziergänger waren zurecht entrüstet über dieses asoziale Verhalten.

Wer macht denn so was? Vielleicht lässt sich ja der Umweltsünder anhand einer im Wald entsorgten Holzuhr im auffälligen Schwarzwaldkitsch entlarven. Zu wünschen wäre es ihm...