Ob der Schwenninger Basketballverein Wiha Panthers den Aufstieg in die Basketball Liga ProA nun schafft, oder ob er in der Liga ProB bleibt, die Stadt wird die nötigen Investitionskosten für die Ausstattung der Deutenberghalle (244 500 Euro) übernehmen, das hat der Gemeinderat am Mittwochabend mit großer Mehrheit beschlossen.

Der Verein soll sich im Gegenzug dann an den Kosten für den Auf- und Abbau des mobilen Parkettbodens beteiligen und die Kosten für den 24-Sekunden-Würfel (9000 Euro) und die Standkorbanlage (26 000 Euro) übernehmen. Außerdem sichert die Stadt zu, sich an den Folgekosten zu beteiligen.

Villingen-Schwenningen Wegen Kosten für Hallen-Ausstattung: Möglicher Aufstieg der Wiha Panthers sorgt für Diskussion Das könnte Sie auch interessieren

Der Abstimmung zuvor ging eine längere Diskussion. In deren Verlauf unter anderem ein Antrag von Freie-Wähler-Stadtrat Ernst Reiser abgelehnt wurde, der wollte, dass sich der Verein und die Stadt die Kosten für den Auf- und Abbau des Bodens 50:50 teilen. Ansonsten standen die Stadträte jedoch hinter dem Projekt. "Wir stehen hinter dem Verein", sagte Edgar Schurr (SPD). "Wir freuen uns und wir unterstützen das." Auch Klaus Martin (CDU) sagte: "Wir stimmen uneingeschränkt zu."