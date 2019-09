Bei der Bertholdstraße verstehen VS-Autofahrer und die aus dem Umland zu Recht keinen Spaß. Zu viele erinnern sich mit Grausen an die Sanierung der Luisenbrücke, die die Hauptverkehrstraße vor einigen Jahren für die Pendler lange lahm legte. Dabei machten Teile der Bauverwaltung keine gute Figur, weil an der Brücke damals teilweise gar nicht gearbeitet, allerdings aber auch nicht eingeschritten wurde. So werden mit Argusaugen Einschränkungen betrachtet, die wie jetzt wieder die Allgemeinheit betreffen.

Nur dieses Mal geht es auch um die Sicherheit der Autofahrer. Und die muss nun einmal gewährleistet sein, wenn es nicht anders geht auch durch die Verengung auf eine Fahrbahnspur. Wer möchte schon einen Ziegel im Autofenster haben? Aber vielleicht gibt es doch eine Alternative, was das Baurechtsamt nun prüft. Anderswo werden baufällige Häuser auch durch Netze abgedeckt. Das ist sicherlich nicht so billig, wie einen Bauzaun aufzustellen. Aber wenn es im Falle dieses Brandhauses hilft, warum nicht. Es wäre allemal eine bessere Lösung, als jetzt zwei Jahre mit nur einer Fahrspur in Richtung Bundesstraße zu leben.