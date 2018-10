Der erste Schnee lässt Böses ahnen. Der Schwarzwald ist zerbrechlich geworden. Langzeitschäden durch Orkane, nagende Borkenkäfer und die Dürremonate des 2018er-Sommers lassen Sorgen aufkommen.

Am Villinger Stadtrand bietet sich dieses Motiv. Der Abschnitt wurde vor 15 Jahren von Orkan Lothar 1999 stark in Mitleidenschaft gezogen. Die extreme Trockenheit des Sommers 2018 und der nun Ende Oktober gefallene Nassschnee strapazieren die Gehölze extrem. Die Wälder rund um VS wurden am frühen Morgen kontrolliert. Vereinzelt auf Seitenstraßen gefallene Bäume wurden zersägt, die Fahrspuren sind wieder frei. Bislang gibt es in Villingen-Schwenningen nur eine Sperrung. Am Walkebuck bei der Villinger Südstadt sei ein Bereich am Montag gegen Mittag wegen der Gefahr stürzender Bäume gesperrt worden. Forstamtsleiter Tobias Kühn: " Es ist nur eine punktuelle Sperrung. Wir wollen da im Moment nicht mehr machen. Augen auf beim Spazieren gehen oder Joggen und im Zweifel einen kleinen Umweg in Kauf nehmen", sagte er am frühen Montagnachmittag auf SÜDKURIER-Anfrage.

Forstamtsleiter Tobias Kühn berühigt und gibt dem Villinger Stadtwald gute Noten – trotz Bildern wie diesem hier von diesem Montag.

Ein Baum verneigt sich: Dieses Bild entstand am Montagfrüh am Rande der Villinger Hammerhalde hinter der Kleingartenanlage Richtung Volkertsweiler.

Ein Bild wie ein Mahnmal. Am Villinger Stadtrand ist im Hintergrund Totholz zu sehen. Im Vordergrund Fichtenbestände des Stadtwaldes, die an dieser speziellen Stelle am Rande einer kleinen Straße noch sicher zu stehen scheinen.

Schnee, Nässe und das Ganze überfroren: Die Bäume bilden natürliche Torbogen über entlegenen Straßenabschnitten wie hier am Villinger Stadtrand.

Villingen-Schwenningen So zerbrechlich wirkt plötzlich der Villinger Wald

Das ist nicht das Tor in den Schwarzwald sondern eine Szene am Morgen des 29. Oktobers. Ein Baum macht schlapp während andere den Herausforderungen des Wintereinbruchs trotzen.

Auch an Ortsrändern wie hier bei Pfaffenweiler krachen die Laub-Gehölze auf Grund von Dürre und Schneelast zusammen.

Auch das für Südstadt-Spaziergänger beliebte Sandwegle ist überhangen von nach unten gewölbten Bäumen. Unser Bild entstand am oberen Ende des Pfades beim Tennisplatz.

Hier ist ebenfalls Vorsicht geboten. Bei der Senke hinab zum Wolfbach biegt sich dieser Baum über die Straße. Ob er durchhält oder nicht, wird unter anderem die Wetterentwicklung der kommenden Tage entscheiden.

