Kaum hatte der SÜDKURIER Villingen-Schwenningen seine Sommerredaktion angekündigt, die am Dienstag, 6. August, von 10.15 bis 12.30 Uhr auf dem Villinger Latschari-(Markt-)Platz zum Thema vermüllte Plätze und Bereiche in der Stadt stattfindet, erreichen uns die ersten Zuschriften.

Villingen-Schwenningen Tonne statt Sack: Kampfansage an die Ratten rund um die Färberstraße Das könnte Sie auch interessieren

Von einer Vermüllung der ganzen Stadt spricht zum Beispiel Werner Graf in einer Mail. Er machte darauf aufmerksam, dass die Stadt zusehends schmuddelig wird. Es sind nicht immer die ganz großen Müllberge, aber Unrat sammelt sich geradezu überall an. Er sei am Samstag vom Arbeitsamt, über die Schlachthaus-, Berthold-, Niedere – und Rietstraße auf den Markt gelaufen und er registrierte, das „jeder Meter“ dreckig gewesen sei. Es gebe so gut wie keine Ecke, wo es sauber sei. Das sei in anderen deutschen Städten anders. Selbst in unmittelbarer Nachbarschaft von VS, in Bad Dürrheim, sei es gepflegter. Als Beispiel nannte er seinen Besuch im Solemar: Weder bei der Zufahrt, noch auf dem großen Parkplatz sah er Unrat. In Villingen-Schwenningen müsse noch sehr viel mehr getan werden, um sich wenigstens mit der Nachbarstadt messen zu können.

Villingen-Schwenningen Nur noch zum Kopfschütteln: Erneut Müllberge an den Grillplätzen Das könnte Sie auch interessieren

Auch dem Freien Wähler-Stadtrat Bertold Ummenhofer fallen zwei Schwerpunkte als „bekennendem Radfahrer“ ständig auf: Der Weg an der Brigach entlang, parallel zur Friedrichstraße hinter den Häusern des Klosterringes zwischen Bickentorbrücke und Parkhaus Inselhof sei sehr verdreckt. Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs und der Bahnhofkantine, rechts vom Bahnhof, gegenüber der Post liege viel Unrat. Betroffen seien der Parkplatz und der Bereich unter der ehemaligen Rampe des Güterbahnhofs.

Villingen-Schwenningen Von wegen sauberes VS: Bürger ärgern sich über Müll, der überall herumliegt Das könnte Sie auch interessieren

Der Freie Wähler-Stadtrat erinnert auch daran, dass seine Fraktion Anfang Mai einen Antrag bei der Stadtverwaltung einbrachte. Darin wird unter anderem vorgeschlagen, die Bußgelder für Umweltsünder deutlich zu erhöhen. Diese Möglichkeit steht den Städten und Gemeinden offen, seitdem das Umweltministerium im Herbst 2018 einen neuen Bußgeldkatalog in Kraft gesetzt hatte. Manche Städte, wie Stuttgart oder Mannheim, hätten dieses neue Gesetz bereits umgesetzt.

Villingen-Schwenningen So geht Bürgerengagement: Junges Paar sammelt sechs Säcke mit Müll Das könnte Sie auch interessieren

Daher hatten die Freie Wähler in einem Schreiben an Oberbürgermeister Jürgen Roth beantragt, für die Stadt eine eigene Satzung zu erstellen. Darin sollten die Strafen formuliert werden. Um Umweltsündern auf die Spur zu kommen, fordern die Freien Wählern zudem, beim kommunalen Ordnungsdienst zusätzlich zwei Mitarbeiter einzustellen, die auch in Zivil kontrollieren sollen. Zudem sollten mehr Müllbehälter in der gesamten Stadt aufgestellt werden.

Meinung Einfach mal nachmachen und auch Müll aufsammeln von Claudia Hoffmann Das könnte Sie auch interessieren

Das verlangten zuletzt immer wieder Bürger, zum Beispiel beim Grillplatz an der Romäusquelle. Dort bleiben regelmäßig Abfallberge zurück, manchmal schön säuberlich zusammengeräumt. Allerdings fehlen dort die Container. Bisher lehnte das zuständige Forstamt eine Aufstellung von Müllbehältern ab, vor allem weil befürchtet wird, dass noch mehr Müllsünder angezogen werden, die dort nur ihren Hausabfall abladen.

Villingen-Schwenningen Freie Wähler VS fordern Bußgelder für Müllsünder Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen sind verstärkt Bürger im Einsatz, die auf eigene Kosten besonders verschmutzte Stellen reinigen. Hier können sich die Freien Wähler vorstellen, dass die Stadtverwaltung für jeden, auf diese Weise gefüllten Müllsack ein kleines Präsent überreicht.