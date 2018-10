von SK

Villingen-Schwenningen (tri) Der Feuerwehrausschuss der Stadt wird sich demnächst mit der Festlegung einer Führungsstruktur befassen. In der nichtöffentlichen Rats-Sitzung kamen dazu zwei Anträge auf den Tisch. Die CDU schlägt vor, keinen hauptberuflichen Feuerwehrkommandanten einzustellen. In der Fraktion sind viele der Meinung, dass die ehrenamtliche Führung bestens arbeite. Um diese Kräfte aber so weit wie es nur geht zu entlasten, müsse eine sachverständige Kraft in der Verwaltung platziert werden, die den Kommandanten sehr umfassend zuarbeiten soll. Antrag Nummer zwei ist von den Freien Wählern. Hier herrscht nach SÜDKURIER-Informationen die Meinung vor, dass den ehrenamtlichen Kommandanten die Führung der Mannschaft nicht komplett aufgebürdet werden könne. Deshalb, so die Freien Wähler, sollten sich die Amtsleiter Glück und Wöhrle sowie OB Kubon mit dem früheren Gesamtkommandanten Heinzelmann an einen Tisch setzen und dessen Rückkehr an die Feuerwehrspitze ergebnisoffen prüfen. Diese Variante ließe sich rasch umsetzen, wird weiter argumentiert. Heinzelmann arbeitet derzeit im Dezernat zwei im Bereich des Brandschutzes. Der Freie Wähler-Vorstoß wird im restlichen Rat mit Skepsis begleitet. Heinzelmanns Rückkehr sei kaum möglich oder werde sehr teuer, heißt es aus dem Gremium. Die Stadt hatte vor fast einem Jahr den Nachfolger Heinzelmanns verloren. Er wechselte in den Stuttgarter Raum und führt dort heute eine größere Profi-Feuerwehr. Eine Ausschreibung der VS-Stelle führte zuletzt nur zu unbefriedigenden Ergebnissen. Der Versuch der Neubesetzung wurde abgeblasen. Im Rat heißt es, man brauche sich "nach diesem Flop die nächsten fünf Jahre nicht mehr vorwagen, es bewerbe sich sicher niemand".

