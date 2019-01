von Lea Spormann

Rund 100 Kilometer trennen Villingen-Schwenningen von Stuttgart. Dort gilt seit Januar für Auswärtige und ab April auch für die Stuttgarter selbst ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. Und Stuttgart ist nicht die einzige Stadt, in der solche Verbote gelten. Vor allem die Autohändler stellen die neuen Regeln vor eine Herausforderung. Wir haben uns einmal bei den Händlern in Villingen-Schwenningen umgehört.

"Bisher ist das Diesel-Fahrverbot noch nicht stark spürbar, natürlich überlegen einzelne von Dieselmotoren wegzugehen aber das sind bei uns sehr wenige", sagt Thomas Frei, der Verkaufsleiter der Autowelt Schuler.

Dusko Babic vom Auto Center Bostan und Jürgen Stadelbauer vom gleichnamigen Autohaus sehen das ein wenig anders. "Wir spüren das Diesel Fahrverbot extrem", sagt Babic. "Wir kaufen deshalb momentan auch keine Diesel mehr an, weil wir sie einfach schlecht verkauft kriegen." Jürgen Stadelbauer macht vor allem die Unsicherheit seiner Kunden zu schaffen. Er hätte momentan auch Kunden, die sehr gerne einen Diesel gekauft hätten, aber die lieber noch warten, weil sie nicht wissen wie sich das Ganze weiter entwickelt. "Die Leute sind einfach sehr verunsichert." "Natürlich haben wir auch viele, die dadurch auf einen Benziner umsteigen", sagt Stadelbauer.

Ihr Gebrauchtwagenmarkt mit den Euro-Norm fünf Dieseln ist momentan lahm gelegt. Dennoch kaufen sie weiterhin Diesel an, da sie bei einem Kauf von neuen Autos häufig das alte in Zahlung nehmen. Hier müssen seine Kunden dann aber natürlich mit Preisabschlägen von rund 15 Prozent rechnen. Derzeit hat das Autohaus Stadelbauer rund 160 Gebrauchtwagen, 80 davon haben einen Dieselmotor.

Bei der Autohandelsgesellschaft (Ahg) auf Herdenen ist man geteilter Meinung. "Das Thema ist natürlich in aller Munde“, sagt Erwin Koller, Filialleiter der Ahg in Villingen-Schwenningen. "Viele Privatkunden sind verunsichert, was auch deutlich spürbar ist", sagt er. Das merkt er vor allem daran, dass die Beratung intensiver werde. "Weil bei den Marken BMW und MINI aber bereits im Jahr 2018 Fahrzeuge lieferbar waren, die die neueste Euro-Norm sechs erfüllen, ist die Ahg Villingen-Schwenningen nicht so stark von der Thematik betroffen", berichtet Erwin Koller.

Negative Auswirkungen hat die Situation aber beim Verkauf der Gebrauchtwagen. „Im Bereich der Diesel-Fahrzeuge mit Euro-Norm vier sind die Preise für die Gebrauchten spürbar gesunken, was aber je nach Modell und Marke sehr unterschiedlich ist“, sagt Erwin Koller. Der Filialleiter empfiehlt, grundsätzlich allen, sich umzusehen und gründlich beraten zu lassen.