von Kurt Weiß

Ein für alle Sängerinnen und Sänger unvergessliches Probenwochenende verbrachte der Chor Colours of Pop in Meersburg, wo er in der Jugendherberge untergebracht war.

Zehnjähriges Bestehen und 750-Jahr-Feier von Obereschach

Unter der Leitung von Selina Fritz im großen Chor und von Friederike Haselberger im jungen Chor Colours of Motion wurde von Freitag bis Sonntag intensiv auf zwei große Konzerte hin geprobt. Mit diesen will der Chor nicht nur sein zehnjähriges Vereinsbestehen feiern, sondern auch einen Beitrag zur 750-Jahr-Feier von Obereschach liefern.

Geselligkeit kommt nicht zu kurz

Die Probenarbeit fand in Männer- und Frauenstimmen unterteilt mit dem Stammchor und teilweise ergänzt mit dem Nachwuchschor statt. Bei herrlichem Herbstwetter kam aber auch die Geselligkeit nicht zu kurz. So hatten die Sängerinnen und Sänger genügend Möglichkeiten, abends in den Meersburger Weinstuben ihre Stimmen für den nächsten Tag wieder zu ölen.

Auftritte am 16. und 17. November

So kann der Chor gut gerüstet in seine beiden Konzerte am Samstag, 16. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 17. November, um 19 Uhr in der Festhalle gehen. Unter dem Motto „So ein Zirkus!“ lädt der Verein zu Tanz-, Wort- und Gesangsakrobatik ein und spielt damit auf die Gedanken vieler Obereschacher an, als der Chor als Projektchor im Jahre 2008 beim Dorffest seinen ersten Auftritt hatte.

60 Sängerinnen und Sänger dabei

Inzwischen ist der Chor mit seinen gut 60 Sängerinnen und Sängern zu einem stimmgewaltigen Chor geworden. Henry Greif, Rupert Kubon, der Zirkus Confetti und der Nachwuchschor Colours of Motion werden ebenfalls mit dabei sein und das Programm bereichern. Eintrittskarten im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro können bei jedem Mitglied von Colours of Pop oder bei Clemens Leiter, Telefonnummer 0 77 21/7 48 77, bestellt werden.