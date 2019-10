„Viel gelacht und gestaunt wurde bei der vierten Comedy Night in Villingen-Schwenningen„, wird in einer Pressemitteilung resümiert. Sechs Nachwuchskünstler und -künstlerinnen, bekannt aus Comedy-Fernsehformaten wie „Nuhr ab 18“ (ARD), dem Quatsch Comedy Club oder „Night Wash“, traten gemeinsam im Villinger Theater am Turm auf und präsentierten je 20 Minuten aus ihren Comedyprogrammen.

Sauberes Trinkwasser in der Pause

Der Moderator und Organisator der Veranstaltungsreihe, Julian Limberger, habe das Publikum mit frechen Sprüchen begrüßt und gleich zu Beginn für eine lustige Atmosphäre gesorgt. „Er vermutete, dass viele Schwenninger Gäste eigentlich nur zur Comedy Night nach Villingen kamen, da es in der Pause sauberes Trinkwasser gibt“, so die Mitteilung weiter.

Parallelen zwischen Freundin und Fahrrad

Den Abend eröffnete Joachim Breitner aus Freiburg: „Er steht noch nicht lange auf den Comedy Bühnen Deutschlands und der Schweiz, trotzdem überzeugte er das Publikum mit witzigen Wortspielen. So beschäftigte er sich unter anderem mit den Gemeinsamkeiten zwischen seiner Freundin und einem Fahrrad„, heißt es im Fazit.

Verblüffende Magie und intelligenter Humor

Eric Meiser und Gerhard Malura hätten dann in ihrer Zauber-Comedyshow gezeigt, dass magische Unterhaltung viel mehr sein könne als die bloße Aneinanderreihung von Zaubertricks. „Sie schafften es mit einer spannenden Mischung aus Theater, intelligentem Humor und verblüffender Magie, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Die Zuschauer wurde immer wieder miteinbezogen.“ So habe eine Zuschauerin zusehen müssen, wie ihr neues Handy beinahe zerstört worden wäre.

Ungeschönte Wahrheit über Frühschwimmer

Einen kleinen Ausflug in die Szene des Poetry-Slams habe Thomas Walter mit seinem Text „Beckenrandgesellschaft“ unternommen, in dem er das Verhalten der Frühschwimmer im Hallenbad aufs Korn genommen habe.

„Ich bin dann mal fett“

Kerstin Luhr aus Freiburg feierte im Sommer 2017 ihre Fernsehpremiere bei „Nuhr ab 18“ in der ARD. In Villingen präsentierte sie einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Live-Programm „Ich bin dann mal fett“. Sie habe mit ihrer charmanten und witzigen Art einige Vorurteile aufgegriffen und von ihren Erlebnissen beim Fliegen und im Fitnessstudio berichtet.

Gelungene Parodien

Der 28 Jahre alte Luca Brosius haben den Abschluss eines unterhaltsamen Abends gemacht. „Neben seiner Gestik und Mimik begeistert die Zuschauer vor allem mit seinen Parodien von Reiner Calmund über Jogi Löw bis hin zu Horst Schlämmer„, so das Resümee.

Nächste Comedy Night am 5. Dezember in VS-Schwenningen

Julian Limberger äußerte sich in der Pressemitteilung begeistert über den Abend. „Villingen war ein absolutes Highlight in meiner Moderationstätigkeit. Am liebsten hätte ich alle Zuschauer eingepackt, mitgenommen und am 5. Dezember wieder ausgepackt, denn dann findet die nächste Comedy Night in in der Expressguthalle in Schwenningen statt.“

Eintrittskarten für die Comedy Night in der Schwenninger Expressguthalle am 5. Dezember gibt es für elf Euro im Vorverkauf unter

http://www.eventbrite.de