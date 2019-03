Die Stadt braucht Kindergartenplätze und zwar dringend. Wie viele verzweifelte Eltern auf der Warteliste stehen, will die Stadt zwar nicht verraten, um diese Zahl wird ein großes Geheimnis gemacht. Dass die Verwaltung jetzt den geplanten Neubau des Kindergartens Wilhelmspflege auf Eis gelegt hat, ist ein Skandal. Zum einen ist das alte Gebäude in einem erbarmungswürdigen Zustand, außerdem sollten in dem Neubau 100 zusätzliche Plätze entstehen, die die angespannte Lage vielleicht etwas entschärft hätten.

Für den Bau waren noch im Herbst 3,8 Millionen Euro veranschlagt, der Technische Ausschuss hatte sogar schon erste Arbeiten vergeben, jetzt plötzlich soll der Bau fast elf Millionen kosten. Elf Millionen Euro: Für dieses Geld gab es die komplette Neckarhalle mit moderner Bühnentechnik, Sitzplätzen für 700 und Stehplätze für 1200 Leute, Nebenräume und Garderoben. Hier ist die Stadtverwaltung jetzt in der Pflicht zu erklären, wie es sein kann, dass ein Kindergarten eine solch exorbitante Summe kosten soll. Warum funktioniert in VS nicht, was in anderen Städten geht: Zweckmäßige Gebäude zu planen und zu bauen, ohne jeglichen überflüssigen Schnickschnack.

Es ist leider an der Tagesordnung in der Doppelstadt, dass nahezu alle Projekte im Bausektor massiv teurer werden, gerade erst mussten die Räte den dritten großen Nachschlag für die Sanierung des Deutenberg-Gymnasiums genehmigen. Zähneknirschend zwar, aber in dieser Phase – kurz vor Fertigstellung – bleibt ja fast nichts anderes übrig. So gesehen ist es gut, dass beim Kindergarten angesichts dieser Kosten gleich die Reißleine gezogen wurde. Die entscheidende Frage bleibt aber: Wie kommt es zu dieser Kostensteigerung und warum soll es nicht möglich sein, einen Kindergarten für knapp vier Millionen Euro bauen zu können? Die Stadt ist hier in der Verantwortung gegenüber vielen Eltern, die auf einen Kindergartenplatz warten, sie ist aber auch in der Verantwortung gegenüber den Kindern, die jetzt weiterhin in einem heruntergekommenen Kindergarten, in dem sich schon Schimmel ausgebreitet hat, betreut werden.

Villingen-Schwenningen Wilhelmspflege: Kita-Neubau wegen Kostenexplosion abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

Auch für die Erzieherinnen ist das ein untragbarer Zustand. Die ach so wichtige frühkindliche Förderung wird ad absurdum geführt, wenn die Kinder in solchen, etwas provokant formuliert, Bruchbuden, untergebracht sind. Auch der Oberlin-Kindergarten sollte ja eigentlich schon geschlossen werden und muss ja auch weiter genutzt werden, weil die Lage so angespannt ist und so viele Plätze fehlen. Hier hat man kosmetisch das Gebäude etwas aufgehübscht, nutzt wegen dem Brandschutz das Obergeschoss nicht und hat dafür die Kinder in den Keller verfrachtet.

Natürlich müssen die Kosten pro Kind im angemessenen Rahmen bleiben, aber die Kosten hat die Stadt ermittelt und sie muss jetzt erklären, warum ein Kindergarten so viel Geld kosten soll. Wir sind gespannt.