Künftig wird es beim Villinger Neu-Oberligisten auch Abendspiele geben. Die Lichtanlage ist Teil des Investitionspakets der Stadt Villingen-Schwenningen, um das Stadion regionalligatauglich zu machen.

VS-Villingen Wie sich der FC 08 Villingen auf das Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren

Kurz vor 22 Uhr am Dienstagabend legte Wolfgang Scharlawski von den Stadtwerken VS die vier Schalter um und das Spielfeld der MS-Technologie-Arena im Friedengrund wurde in gleißend helles Licht getaucht.

VS-Villingen Bilder von der MS Technologie Arena am Villinger Friedengrund Das könnte Sie auch interessieren

Begleitet vom Beifall der Anwesenden, die lange auf diesen Augenblick hin gefiebert haben. Denn der Bau einer Flutlichtanlage ist Teil der umfangreichen Investitionsmaßnahmen der Stadt Villingen-Schwenningen um das Stadion regionalligatauglich zu machen.

Video: Roland Sprich

Als „Meilenstein“ bezeichnete Oberbürgermeister Jürgen Roth die schattenfreie Spielfeldbeleuchtung, die mit 275.000 Euro des insgesamt 1,1 Millionen Euro großen Investitionspakets zur Ertüchtigung des Stadions zu Buche schlägt.

Video: Roland Sprich

Die Strahler an den vier Masten haben eine Leistung von jeweils 16 Kilowatt, die das Spielfeld in 400 Lux helles Licht tauchen.

Von vier Masten strahlen die Scheinwerfer mit einer Leistung von jeweils 16 Kilowatt, die ein Licht von 400 Lux erzeugen. | Bild: Sprich, Roland

Die Beleuchtungsstärke ist vom Deutschen Fußball-Bund DFB vorgeschrieben, damit das Stadion auch für Fernsehübertragungen ausreichend ausgeleuchtet ist.

Villingen-Schwenningen Der Gemeinderat gibt 800 000 Euro für Stadion im Friedengrund frei Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Detlev Bührer bezeichnete die Ertüchtigung der MS-Technologie-Arena auch als Investition in die Infrastruktur der Stadt Villingen-Schwenningen. Es sei höchste Zeit geworden, künftig wolle man kontinuierlich investieren, um das Stadion nicht kommen zu lassen.

Schattenfrei ausgeleuchtet ist das Spielfeld in der MS-Technologie-Arena im Friedengrund. Künftig kann Oberligist FC 08 Villingen auch Abendspiele bestreiten. | Bild: Sprich, Roland

Er gab zu, dass die Auflagen und Vorgaben die Verwaltung auch ins Schwitzen gebracht haben. Ein ganzer Maßnahmenkatalog musste umgesetzt werden. Bührer zählte unter anderem Rettungswege und Gästetribüne auf. Er dankte dem Gemeinderat, die mehrheitlich für die Freigabe der Mittel gestimmt hätten.

Auch die neue Anzeigentafel ist jetzt in Betrieb. | Bild: Sprich, Roland

FC 08-Präsident Leo Grimm nannte die MS-Technologie-Arena mit der neuen VIP-Lounge, die rein aus Spendengeldern gebaut wurde und weiteren umgesetzten Baumaßnahmen, „sehenswert und eines Oberzentrums würdig.“

Das Flutlicht taucht das Stadion in schattenfreies Licht. Hier ist der Blick auf die Haupttribüne zu sehen. | Bild: Roland Sprich

Das Stadion sei ein wahres Leuchtturmprojekt. Grimm ist überzeugt, dass sich die Investitionen auch optisch widerspiegeln. Architekt Andreas Flöß löste ein Versprechen ein und überreichte OB Roth und Bürgermeister Bührer einen schwarz-weißen 08-er Schal.

Sie drückten am Dienstagabend symbolisch den roten Knopf um die Flutlichtanlage an der MW-Technologie-Arena im Friedengrund zu starten. Von links Armin Distel, Vorstand Marketing/Strategie, Architekt Andreas Flöß, Bürgermeister Detlev Bührer, FC 08-Präsident Leo Grimm, Oberbürgermeister Jürgen Roth, Amtsleiter Dieter Kleinhans und Klaus Tessari. | Bild: Roland Sprich