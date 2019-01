Willkommen in Villingen-Schwenningen, die Stadt, in der die Zeit stehen geblieben ist. Zumindest auf der (städtischen) Uhr beim Villinger Bahnhof. Jeden Tag zeigt sie die selbe Zeit an – Passanten grinsen beim Blick auf das große, runde Zifferblatt. "Verlässlich sei das ja immerhin", frotzelt ein Mann, der weitereilt, um seinen Zug noch zu erhaschen.

Man weiß ja schließlich nicht wirklich, was die Stunde geschlagen hat, hier vor dem Villinger Bahnhof. Eine Dame aus Villingen hat bereits einen Verbesserungsvorschlag gestartet und einen Bediensteten angesprochen. Der mann soll tiefentspannt geantwortet haben, die still stehende Uhr sei doch gar nicht so falsch, wenigstens zweimal am tag würde die Uhrzeit doch zutreffen, soll der Herr der Beschwerdeführerin geantwortet haben. Dass die Dame sich jetzt kopfschüttelnd an den SÜDKURIER gewandt hat, ist sozusagen systembedingt und logische Folge dieses VS-Stillstandes. Oder müsste man sagen: Dieses V-Stillstandes?

Die Dame, welche sich per Hinweis bemüht hat, die Dinge am Villinger Bahnhof wieder in Gang zu bringen, ist mit der Resonanz auf ihren Vorstoß natürlich kopfschüttelnd zurückgeblieben. Ach sie marschiert hier jeden Tag vorbei und kann es nicht fassen. Jeden Tag hat sie sich gesagt: Wieder ist nichts passiert, immer noch steht hier im Oberzentrum die Zeit still, niemand scheint sich daran zu stören.

Richtig paradox wird die Geschichte, wenn man weiß, dass die Uhr jetzt nicht nur ein paar Tage stehen geblieben ist. Nein: Seit fast fünf Wochen nunmehr dauert die Situation an, berichtet die Villingerin, die hier jeden Tag auf den Bus muss. "Und das mit der Uhr, das nervt mich tierisch", entfährt es ihr.

Weil wir aber in Villingen in der natürlich großartigsten Narrenstadt Südbadens leben, gibt es zur der Uhr auch schon ein kleines, nettes Witzle, das Ganze geht so: Wächters Runde muss ab sofort zur Dauereinrichtung werden. Die Tour des Hut tragenden Gesellen mit der Laterne in der Hand muss zudem ausgedehnt werden – natürlich bis zum Bahnhof. Zu jeder vollen Stunde muss dort nun der Nachtwächter die volle Stunde ausrufen: Liebe Leute, lasst Euch sagen, unsere Uhr hat nicht die angezeigte Zeit geschlagen.

Willkommen in Villingen-Schwenningen: Gerade hier sollten die Uhren doch richtig ticken, die korrekte Zeit anzeigen, ausgerechnet hier, in der Stadt mit der großen Uhren- und Zeitmessgeschichte von K wie Kienzle und Kaiser bis W wie Carl Werner. Eine Uhr, die in Villingen falsch geht löst schon Stirnrunzeln aus. Eine, die gar nicht mehr geht, ist eigentlich unvorstellbar und eine, die über Wochen nicht mehr tickt, das ist ...

Wir schreiben das Jahr 2019. Januar ist´s und der OB-Wahlkampf ist eben erst zu den Akten gelegt. Was wurde da nicht alles versprochen: Die Stadt in Ordnung bringen, das war eine der Parolen, die sowohl von Kandidaten wie auch von interessierten Bürgern immer wieder zu hören war. Und nun? Stehen geblieben ist die Uhr beim Villinger Bahnhof noch in der Zeit von OB Kubon. Und repariert werden muss sie nun vom Nachfolger der sich als Straßenreparaturexperte positioniert hat und der auch die Botschaft verbreitete, auf Sauberkeit und Ordnung ein besonderes Augenmerk legen zu wollen.

Klar, dass der Rathaus-Chef bei einem solchen Thema nicht selbst mit dem Schraubenschlüssel ausrücken kann. Klar ist aber auch: Wenn sich bei dieser Uhr nicht bald etwas ändert, sehen die Bus fahrenden Bürger irgendwann: Rot