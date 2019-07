Es ist das größte Bauprojekt der Stadt in jüngerer Zeit, selbst die Landesgartenschau war billiger, und alles, was schiefgehen kann, geht schief: Die Kosten explodieren, am Bau gibt es offensichtlich gravierende Mängel, die Kommunikation zwischen Verwaltung und Architektenbüro ist gelinde gesagt desaströs und der Umzugstermin in den sanierten Altbau steht in den Sternen und findet frühestens nächstes Jahr im Sommer statt.

Villingen-Schwenningen Das Deutenberg-Desaster: Gegenseitige Schuldzuweisgungen, viele offene Fragen und wenig befriedigende Antworten

Was ist da passiert? Wer sich von der Gemeinderatssitzung etwas Aufklärung erhofft hatte, wurde bitter enttäuscht: Ratlosigkeit von Oberbürgermeister Roth, der immer wieder auf die professionelle Arbeit der Verwaltung verwies, über Bürgermeister Bührer, der erklärte, künftig werde das alles anders laufen bis hin zu den Stadträten, die betonten, so etwas dürfe nicht mehr passieren. Das ist alles klar, aber was wird anders laufen und was wird getan, damit ein solches Desaster nicht mehr passiert? Hier gab es keine konkreten Antworten und trotz umfangreicher Zahlenvorlagen, Listen und Erläuterungen, bleibt der eigentliche Grund für das Desaster vage.

Jetzt hilft nur ein echter Masterplan, jeder Bau-Abschnitt muss auf den Prüfstand und es müssen klare Ziele formuliert werden, was anders laufen soll und vor allem wie diese Maßnahmen umgesetzt und überwacht werden.