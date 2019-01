von Hans-Jürgen Götz und Norbert Trippl

Lautstark begrüßte das Historische Grenadiercorps aus Villingen mit seinem traditionellem Salutschießen vom Hubenloch das neue Jahr. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Erst acht Stunden in der Pflicht und schon hat er auch gleich den ersten Termin, der neue Oberbürgermeister Jürgen Roth. Genau darauf hatte er sich schon gefreut, morgens um 8 Uhr auf dem Hubenloch in Villingen beim traditionellen Neujahrsschießen des Historischen Grenadiercorps 1810.

Auch kalt konnte es ihm dabei nicht werden. Denn viele Gäste nutzten die Gelegenheit, ihm persönlich mit einem warmen Händedruck ein gutes neues Jahr und viel Erfolg im neuen Amt zu wünschen. Pünktlich mit dem letzten Glockenschlag aus dem Münster-Turm gaben die Grenadiere dann auf dem Hubenloch mit ihren vier Kanonen insgesamt zwölf Salven ab. "Das lief alles perfekt“, konstatierte anschließend auch Kommandant Wolfgang Kunle. Danach ließ sich Jürgen Roth von ihm auch nochmal alle Details rund um die Kanonen erklären.

Video: Hans-Jürgen Götz

Zum ebenfalls traditionellen Verzehr der Krawazi-Suppe ging es dann wieder hinunter ins Städtle. Erstmalig aber in das neue Domizil in der Schanze unterhalb des Elisabethenturms und damit direkt an der Stadtmauer. Zur Freude der Anwesenden überbrachte Roth dann auch einen kleinen Zuschuss für die verfeuerte Munition und bedankte sich in seiner ersten Rede im neuen Amt für den Einsatz und das Engagement der Grenadiere.

So ließ es sich Kommandant Wolfgang Kunle nicht nehmen, den neuen Rathaus-Chef sogleich zum Ehrengrenadier auf Lebenszeit zu ernennen, eine Auszeichnung, die zuletzt im Jahre 2005 vergeben wurde. Wie es scheint, fühlt sich Roth im Kreise der Traditionellen ausgenommen wohl. Auf die Frage, wie denn nun der erste Arbeitstag beim Verspeisen der Krawazi-Suppe schmecke, lachte er nur und sagte: "Einfach genial."

Auch um Mitternacht wurde kräftig geböllert. Viele Villinger begrüßten das neue Jahr mit Feuerwerkskörpern. Gut zu erkennen ist das Riettor und die beleuchteten Münstertürme. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Sein erster richtig großer Auftritt als neuer Verwaltungs-Chef dann abends im festlich glänzenden Franziskaner. Beim Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters sprach Roth vier Minuten lang in akzentuiert getragenen Worten, gestattete sich dabei aber auch zwei Schmunzel-Episoden. "Ich bin ja jetzt seit gerade einmal 17 Stunden im Dienst, für mich ist das also etwas ganz Besonderes heute Abend hier", ulkte er und hatte die fast 900 Gäste auf seiner Seite. Die Vorschau auf sein Rathaus-Wirken umwand er so: In Anlehnung an das schwungvolle Programm des Abends formulierte er: "Das ist ähnlich wie beim Wiener Walzer. Es braucht ein Orchester, zwei Menschen als Tanzpaar, Zuschauer drumherum, die das gut finden. Welchen Walzer wir wir demnächst zuerst spielen, will ich erst noch herausfinden. Lassen Sie mir dazu etwas Zeit."

Neujahrskonzert Villingen | Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Sinfoniker leiteten dann einen Abend mit traumhaft schönen Melodien ein. Auffallend: Achim Fiedler, der neue Stabführer am Dirigentenpult, er lächelte sehr oft. Klar war: So motiviert er seine Musiker zum Fortissimo, er neigt sich der Streichergruppe direkt zu, beugt sich ihnen auffordernd entgegen – ein sehr galanter, aber auch sehr erwärmender erster Auftritt des Neuen.

Neujahrskonzert Villingen | Bild: Hans-Jürgen Götz

Fast schon sinnbildlich die Ausstrahlungskraft dieses Abends: Der Musiker-Dirigent, der genießerisch und freundlich die Richtung vorgibt. Wenn alle vom VS-Rathaus genau zugesehen haben, kann das nur ein harmonisches Jahr 2019 für alle in Villingen-Schweningen werden.