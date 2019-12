Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Wie die Hospizbewegung für die Sterbebegleitung als zutiefst menschliche Geste wirbt

Jutta Opel von der „Hospizbewegung ambulant“ berichtet beim Stadtseniorenrat VS über die Arbeit von Sterbebegleitern – was sie können, was sie dürfen. Und das auch Angehörige von Sterbenden von ihnen profitieren.