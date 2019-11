Weil in Schwenningen die Bücherei in das geplante Einkaufszentrum integriert werden sollte, wollte man auch dem Villinger Haus etwas Gutes tun und so hat der Gemeinderat neue Möbel bewilligt.

In Villingen-Schwenningen gibt es zwei Büchereien: Eine am Münsterplatz in Villingen und eine am Muslenplatz in Schwenningen. Die Bücherei in Villingen ist einem alten Gebäude untergebracht und schon lange ist klar, dass die Räumlichkeiten