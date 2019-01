Die Bio-Backwaren im Café am Riettor und in der Bäckerei Leute in der Niederen Straße sind vielen Villingern noch gut in Erinnerung. Doch was machen eigentlich die Brüder Werner und Bernhard Leute heute, die mit ihrem Angebot über Jahre so viele Kunden anlockten? Lange war es still um die beiden. Jetzt senden sie Grüße aus der Ferne in ihre Heimat. Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass Werner Leute mit 60 Jahren seinen Ruhestand antrat und das Café am Riettor schloss.

Traditionsbäckerei Leute hört auf Das könnte Sie auch interessieren

Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Bernhard machte er sich wenige Wochen später auf, die Welt zu umsegeln. Vier Jahre haben sie dafür angesetzt. Zur Halbzeit liegen jetzt 26.000 Kilometer Seereise hinter den Abenteurern. Das Boot kauften die beiden in Italien zu einem Schnäppchenpreis. Und weil die Leutes den Schwarzwald lieben, tauften sie es kurzerhand Black-Forest. Von Pisa aus ging es am 9. Januar 2017 nach Elba, Menorca, Mallorca und Ibiza.

Ankunft im Hafen von Mallorca. Nasse Kleidungsstücke werden auf dem Schiff zum Trocknen aufgehängt. | Bild: Werner Leute

Entlang der spanischen Küste segelten sie weiter nach Gibraltar.

Bernhard Leute sitzt auf einer alten Kanone auf einem Felsen bei Gibraltar. | Bild: Werner Leute

Die nächsten Ziele waren die Kanaren und die Kapverdischen Inseln.

Die Black-Forest liegt in einem Hafen der Kapverden. | Bild: Werner Leute

Von dort trieb sie der Wind nach Westafrika, wo sie entlang der Küste den Senegal, Gambia und Guinea-Bissau bereisten.

Bild: Werner Leute

Zurück auf den Kapverden stand im Februar 2018 die Atlantiküberquerung an. Bei Salvador de Bahia erreichten sie Brasilien.

Werner Leute verfolgt die Fußball-WM in Brasilien. | Bild: Werner Leute

Etappenweise segelten sie weiter nach Uruguay, Argentinien, zu den Falklandinseln bis nach Chile. Pünktlich zur Halbzeit ihrer Weltumsegelung haben sie den südlichsten Punkt Südamerikas umrundet, der zu Chile gehört. „Kap Hoorn ist für jeden Segler die Krone“, schreiben die Brüder in einer Email an die Redaktion. (siehe Bild ganz oben)

Die folgende Karte zeichnet grob den bisherigen Verlauf der Weltreise nach.

Was Villinger auf Weltreise vermissen

Vier Jahre auf engstem Raum auf einem Schiff zu leben, ist nicht immer einfach. „Wir streiten uns nicht häufiger als die Ehepartner, die wir während unserer Reise treffen“, scherzt Bernhard Leute. Die Brüder kommen gut miteinander aus, sind zusammen aufgewachsen und haben zusammen gearbeitet. Schon vor der Reise wussten sie, dass das klappen würde. Was sie vermissen werden, konnten sie aber noch nicht ahnen. „Eine Butterbrezel wäre das größte“, sagt der jüngere Bruder. Werner vermisse seine Musikvereine. „Wir passen uns beim Speiseplan den Ländern an. Bis zur Atlantik-Überquerung gab es meist Fisch. In Brasilien und Argentinien kommt man an leckeren Rindersteaks nicht vorbei“, schwärmen sie. Auch sonst scheint es den Reisenden kaum an etwas zu fehlen, nicht einmal die für echte Villinger so wichtige Fastnacht. Bereits zweimal erlebten sie den Karneval hautnah mit. Der Umzug auf Las Palmas dauerte - wie in der Heimat - ganze drei Stunden.

Karneval in Las Palmas. | Bild: Werner Leute

Nach der 17-tägigen Atlantik-Überquerung feierten die Brüder eine Woche lang Karneval in Salvador. „Das war sensationell“, erinnern sie sich.

Karneval in Salvador de Bahia in Brasilien. | Bild: Werner Leute

Prächtige Blumenteppiche zu Fronleichnam gab es in Brasilien ebenfalls zu bewundern.

Fronleichnam-Teppich in Brasilien. | Bild: Werner Leute

Kontakt mit Freunden und Familien halten sie über Handy und Internet. Während der Sommerferien bekommen die Weltumsegler sogar Besuch aus der Heimat. „Werners Partnerin und eine gute Freundin von mir waren schon da“, erzählt Bernhard Leute.

Segler-Alltag

„Wir machen beide alles“, erklären sie die Rollenaufteilung auf dem Boot. Beide Lesen viele Bücher. Werner Leute kümmert sich um die Dokumentation. Bis zu zwei Titel liest Bernhard Leute im Monat auf einem digitalen Anzeigegerät.

Auf See wird entweder in der kleinen Küche im Schiffsrumpf gekocht, oder oben auf dem Deck gegrillt.

Traumhaft: Auf dem Boot wird häufig gegrillt. | Bild: Werner Leute

Ab 21 Uhr wechseln sie sich alle drei Stunden bei der Nachtwache ab. Vor allem die Wanten – das sind Seile zur Verspannung von Masten – sowie das Segel müsse man im Blick behalten. Kleinere Reparaturen stehen auf der Black-Forest fast täglich an. Das Segel und das Beiboot mussten schon geflickt werden, einmal versagte die Toilettenpumpe.

Das Segel wird geflickt. | Bild: Werner Leute

„Ein bekannter Segler hat einmal gesagt, dass eine Weltumsegelung bedeute, das Boot an den schönsten Plätzen der Erde zu reparieren“, zitiert Bernhard Leute. So kam es auch, dass die Black-Forest bei den Kapverden mehrere Tage in einer Werft im Trockendock lag.

Die Black-Forest im Trockendock der Werft von Mindelo Sao Vicente. | Bild: Werner Leute

Dort wurden nötige Reparaturen erledigt, der Rumpf wurde gestrichen und das Boot vom Bewuchs befreit.

Im Trockendock der Werft von Mindelo Sao Vicente werden nötige Reparaturen an der Black-Forest erledigt. | Bild: Werner Leute

In Eigenleistung bauten die Brüder später einen Holzüberbau für das Verdeck, welches langsam undicht wurde.

Diese Holzkonstruktion haben Werner und Bernhard Leute über das Verdeck gebaut. | Bild: Werner Leute

Um Friseur- und Zahnarztbesuche kommt man während einer so langen Reise ebenfalls schwer aus.

Beim Friseur... | Bild: Werner Leute

Beide Segler mussten schon zum Zahnarzt, Werner Leute gleich mehrfach. Glück im Unglück: Implantate und Zahn-Behandlungen sind im Ausland viel günstiger als in Deutschland.

Wenn die Zähne schmerzen, muss man zum Zahnarzt, auch während einer Weltreise. Unser Bild zeigt Bernhard Leute (links) und Werner Leute (3. von links) mit dem brasilianischen Ärzteteam. | Bild: Werner Leute

Häufige Begleiter beim Segeln sind Delfine. „Da kommt immer ein Glücksgefühl auf.“

Häufig begleiten Delfine die Black-Forest. | Bild: Werner Leute

Seehunde, Pinguine, Orcas, Wale und Albatrosse haben die Villinger ebenfalls schon gesichtet.

Pinguine bei den Falkland-Inseln | Bild: Werner Leute

Neben Wasservögeln, die sich gerne auf dem Boot ausruhen, statteten ihnen aber auch schon ungeliebte Gäste einen Besuch ab. Vermutlich waren eine Ratte und eine Kakerlake an einem Hafen unbemerkt zugestiegen.

Die schönsten Momente

Die erfolgreiche Atlantik Überquerung sowie die Umsegelung von Kap Hoorn seien die bislang schönsten Reise-Momente gewesen. Auch dass man immer wieder Segler treffe, die man schon vor langer Zeit kennengelernt habe, begeistert die Abenteurer. Solche Wiedersehen würden meist gefeiert, wobei es immer viel zu erzählen gibt.

Die Frage nach den schönsten Plätzen können die Brüder nicht so einfach beantworten. „Überall war es schön, weil die Menschen so freundlich sind.“ Mit minimalem Vorsprung nominieren sie dann aber doch Gambia und Brasilien in ihre persönliche Bestenliste.

Beeindruckend: Bei einer Reise ins Landesinnere haben die Abenteurer die Iguazú Wasserfälle in Brasilien besucht. | Bild: Werner Leute

Die gefährlichsten Momente

In der Kategorie der größten Gefahren sind drei Erlebnisse besonders in Erinnerung geblieben. Eine Situation hätte auch tödlich enden können. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn in Gambia gerade kein Stromausfall gewesen wäre, als die Black-Forest rund 300 Kilometer landeinwärts auf dem Gambia-Fluss unterwegs war und mit sechs Knoten in eine Hochspannungsleitung krachte.

Fröhliche Kinder posieren in Gambia vor der Kamera. | Bild: Werner Leute

„Die Leitung war nicht in der Seekarte verzeichnet und die Sonne hat uns geblendet“, erinnern sich die Brüder. Herzklopfen war auch auf den Kapverden angesagt, als das Boot nach der Reparatur zurück ins Wasser gelassen wurde. Plötzlich drangen 500 Liter Wasser durch ein Leck beim Propeller ein. Gerade noch rechtzeitig schafften sie den Weg zurück zum Kran, der die Black-Forest schnell wieder aus dem Wasser hob. Auf Rang drei landet ein Ereignis im Fluss Cacheu in Guinea-Bissau. „Wir sind dort auf eine Sandbank aufgelaufen. Das Hochwasser hat uns zum Glück wieder befreit“, erzählen sie.

Polizeikontrolle: In Brasilien wird die Black-Forest von Beamten und Spürhunden durchsucht. | Bild: Werner Leute

Wie alles angefangen hat

Werner Leute wurde bereits 1990 vom Segelfieber infiziert. „Wir waren mit 14 Personen und zwei Booten bei Griechenland unterwegs, ziemlich chaotisch, aber das Segeln hat mich seither nicht mehr losgelassen“, blickt Werner Leute zurück. 2001 machte er schließlich den Segelschein auf dem Bodensee. Sein Bruder fand nur wenig später Gefallen an dem neuen Hobby. Bis 2015 hatten sie gemeinsam ein kleines Boot in Bodman auf dem Bodensee. Langsam reifte während dieser Zeit ihr Traum von einer Weltumsegelung. Auf größeren, gecharterten Booten tasteten sie sich auf dem Mittelmeer nach und nach an ihr großes Vorhaben heran.

Wie die Reise weitergeht

Nach der Umsegelung von Kap Hoorn stehen jetzt die Kanäle von Patagonien auf dem Programm. „Wir haben die Genehmigung erhalten. Die Wetteraussichten sind gut“, blicken sie optimistisch nach vorne. „Wir werden zwei Monate nicht erreichbar sein“, erklären sie den bevorstehenden Weg abseits jeglicher Zivilisation. Danach soll es weiter in Richtung Peru und Bolivien gehen. Ein Zwischenstopp in Mexiko ist noch ungewiss, ehe sie nach Hawaii und zur Südsee übersetzen. Dort wollen sie Vietnam und Thailand besuchen. „Wir schauen einfach, wie weit die Ersparnisse reichen.“ Zurück in Villingen kann sich Werner Leute vorstellen, ein Wohnmobil zu kaufen und mit seiner Lebensgefährtin Karin Ott Reisen auf dem Landweg zu unternehmen. „Ich muss wieder eine Arbeit finden“, sagt Bernhard Leute, der hofft, vielleicht unterwegs noch einen Broterwerb zu finden.

Tagebuch im Internet

Ihre Reise dokumentiert Werner Leute von Beginn an auf einer eigens eingerichteten Internetseite. Er schickt regelmäßig Informationen und Bilder an seine Lebensgefährtin Karin Ott, die daraus die Berichte auf der Internetseite verfasst. Mittlerweile stehen dort hunderte Bilder und ein ausführliches Reisetagebuch zum Abruf bereit. In einem Gästebuch können Besucher eine Nachricht an die Weltumsegler schreiben. Es sind schon viele Grußworte vorhanden. Hier geht es zur Internetseite http://www.black-forest44.com/

Zu den Personen

Die Brüder Werner und Bernhard Leute sind in Villingen wohlbekannt. Bereits 1987 hatte Werner Leute zusammen mit seinem Vater das beliebte Café am Riettor eröffnet. Im Jahr 2000 übernahm er die 1888 von Emil Leute in der Niederen Straße gegründete Backerei von seinem Onkel Herbert Leute. 2004 stieg Bernhard Leute in den Betrieb ein und wurde von seinem Bruder eingelernt. Kultstatus erlangte auch ihr Wurststand am Riettor. Immer samstags war dieser ein beliebter Treffpunkt für viele Villinger. 2014 musste Werner Leute die Bäckerei in der Niederen Straße aus familiären Gründen schließen. Ende 2016 ging er in den Ruhestand und schloss auch das Café am Riettor.