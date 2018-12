von SK

Jürgen Roth ist am 21. Oktober im zweiten Wahlgang als neuer Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen gewählt worden. Er holte 53,7 Prozent und distanzierte alle Mitbewerber deutlich. Im ersten Wahlgang war er knapp um 511 einzelne Stimmen an der absoluten Mehrheit gescheitert. Der 55-Jährige ist für acht Jahre gewählt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Januar 2019.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Roth ist in Villingen geboren und aufgewachsen. Sein Elternhaus steht am Erikaweg. Sein Vater war der Fahrer des früheren Oberbürgermeisters Gerhard Gebauer (bis 1994) und zuvor auch von Bürgermeister Severin Kern (bis 1972). Abends und an Wochenenden durfte Jürgen Roth auch einige Male im Dienstwagen mitfahren. In der Rückschau sagt er dazu heute: "Für mich waren als Kind die Oberbürgermeister immer Respektspersonen, die sich aber immer mir sehr zugewandt gezeigt haben." Roth absolvierte nach seiner Schulzeit eine Ausbildung bei der VS-Stadtverwaltung. "Als ich hier Azubi war, erlebte ich Gerhard Gebauer als einen Patron, der immer für seine Mitarbeiter da war, bei Problemen auch als letzte Instanz."

Der Verwaltungswirt fungiert seit 15 Jahren und bis Ende 2018 als Bürgermeister in Tuningen in der zweiten Amtsperiode. Er ist ledig und evangelisch. Beim Roten Kreuz wirkt er als Kreisvorsitzender, beim Glasfaserausbau im Kreisgebiet ist er Vizevorsitzender des Zweckverbandes. Als Vorsitzender leitet er die Clearingstelle „Digitale Infrastruktur im ländlichen Raum Baden-Württemberg“. Roth spielt unter anderem Cego.