VS-Villingen vor 1 Stunde

Wie Youtuber den abgestellten Trans Europ Express in Villingen erkunden

Legal ist es nicht, was die Videofilmer machen. Sie dokumentieren in ihren Youtube-Beiträgen den Zustand des Zuges von aussen und innen. Der Trans Europ Express (TEE) steht seit rund zwei Jahren auf einem Abstellgleis auf dem Bahngelände in Villingen.