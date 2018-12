von SK

Schwarzwald-Baar – Eine Szene vom Villinger Stadtrand: Menschen pilgern an den Ortsrand, beziehen Position an einem Weg oberhalb eines Ackers. Punkt Mitternacht böllern sie los, Raketen zischen in den Himmel, Knallfrösche springen in die frostige Nacht. Aufräumen? Fehlanzeige. Wochen später pflügt der Landwirt notgedrungen alles unter. Nur: Auf dem Geläuf wachsen Futter- oder gar Zutaten für Lebensmittel. Ein fataler Kreislauf. Zu einem verantwortungsvollen Miteinander gehöre es aber, Müll aus der Silvesternacht ordnungsgemäß zu beseitigen und nicht auf Wegen, Wiesen und Feldern zurück ulassen“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Freitag.

Innerhalb geschlossener Ortschaften würden Anwohner selbst oder kommunale Reinigungsdienste den Müll aus der Silvesternacht entsorgen. In der freien Landschaft bliebe er hingegen oft achtlos liegen und berge sowohl für Wild als auch Tiere in der Landwirtschaft ein großes Gefahrenpotenzial. „Wenn Tiere die Wiesen im nächsten Frühjahr und Sommer abweiden oder darauf Grünfutter und Heu geerntet wird, können Tiere diese Abfälle aufnehmen. Plastikreste oder Scherben gefährden die Gesundheit der Tiere“, erklärte Hauk. Neben dem Leid für die Tiere sei dies mit einem erheblichen wirtschaftlichen Schaden für die Landwirte verbunden.

„Silvestermüll hat in der freien Landschaft nichts verloren. Bereiche um landwirtschaftliche Nutzflächen sollten für ein Feuerwerk gemieden werden“, sagte der Landwirtschaftsminister. Feuerwerk sollte nur dort gezündet werden, wo die Feiernden selbst die Reste vollständig aufsammeln und entsorgen können. Dies diene einerseits der Landwirtschaft und sei andererseits angewandter Tierschutz.

„In der Nähe landwirtschaftlicher Gehöfte oder Pferdehaltungen, an Waldrändern und in der Feldflur können Böller und Raketen wildlebende oder in Gehegen, Ausläufen oder Ställen gehaltene Tiere in Angst und Panik versetzen“, erklärte der Minister. Die Tiere könnten nachhaltige Schäden erleiden oder ausbrechen. Deshalb sollte auch in solchen Bereichen kein Feuerwerk gezündet werden.

Der Minister betont: „Auch Haustiere leiden unter Umständen erheblich während des Feuerwerks. Tierhalter sollten für die Tiere einen geeigneten, geschützten Platz suchen beziehungsweise Hunde und Katzen an Silvester nicht alleine zu Hause lassen.“ Übrigens: Ein gesetzliches Abbrennverbot gilt in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen. Im Umfeld dieser Gebäude dürfen überhaupt keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Nur an Silvester und Neujahr dürfen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Feuerwerkskörper verwenden.