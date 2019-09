Wenn die Rietstraße im Laufe des Novembers fertig saniert ist, wird sie nicht nur mit neuem, lückenlosen Pflaster glänzen. Zusätzlich wird ein Blindenleitsystem eingebaut, das mit dem Blindenstock ertastet werden kann. „Die Rillen zeigen dabei den Straßenverlauf“, erklärt Planer Martin Kuberczyk. Die mit Noppen versehenen Betonquadrate zeigen indes an, dass sich in unmittelbarer Nähe eine Abzweigung, beispielsweise in Richtung Münsterplatz, befindet.

Rillensteine 01, Rietstrasse | Bild: Hahne, Jochen

Und noch etwas kommt neu in die Straße: An sechs Punkten werden so genannte Senkelektranten aufgestellt: Elektroanschlüsse, die im Boden versenkt werden können. Bei den Märkten im Frühjahr und Herbst müssen sich die Standbetreiber den Strom bislang von Gebäuden zapfen, häufig gab es dadurch Kabelsalat und Stolperfallen. „Durch die Senkelektranten werden wir die Laufmeter an Kabelstrecke deutlich reduzieren können“, sagt Kuberczyk.