Villingen-Schwenningen – "Solch eine Möhre bekommt man natürlich in keinem Laden, nicht mal auf dem Markt", lacht Nadja Pohl und hält eine dicke, zweiadrige Möhre hoch. Sie ist gerade dabei, in einer der Verteilstellen des Vereins "Baarfood – Solidarische Landwirtschaft" das ihr wöchentlich zustehende Gemüse einzupacken. Heute gibt es neben Möhren, Lauch, Pastinaken, Rosenkohl und Sellerie auch Asia-Salat und Feldsalat. Alles direkt frisch geernet auf dem vereinseigenen Feld bei Überauchen.

Faire Bezahlung

Für Nadja Pohl hat das Engagement in dem Verein "Baarfood", sie ist hier zweite Vorsitzende, verschiedene Aspekte. "Klar, in erster Linie ist es das gesunde, regional und saisonal angebaute Gemüse." Wichtig ist der jungen Frau aber auch die faire Bezahlung der beiden Gemüsegärtnerinnen, die der Verein angestellt hat. "Oft sind diese Jobs schlecht bezahlt und hier können wir als Mitglieder Verantwortung übernehmen." Am Anfang musste sich Nadja Pohl erstmal eine Gemüsebürste kaufen: "Klar, das Gemüse ist schmutzig und nicht sauber geschrubbt wie im Laden." Wichtig sei auch der saisonale Aspekt: Gemüse gibt es entsprechend den Jahreszeiten und was da so wächst. "Jetzt gibt es halt keine Tomaten, was einem oft gar nicht klar ist, wenn man im Supermarkt einkauft."

Kreativ und spontan

Durch die regelmäßige Lieferung des Gemüses sei man natürlich gezwungen, dieses auch zu verwerten, das heißt: "Es kommt eigentlich immer etwas Gesundes auf den Tisch." Meist koche sie ohne Rezept, ganz kreativ und spontan. "Aber gerade wenn es viel Kohl gibt, muss ich schon mal ein Rezept raussuchen." Aber auch hier hilft die Solidargemeinschaft: Im Verein gibt es Arbeitskreise, unter anderem auch einen, der sich mit Rezepten und dem Haltbarmachen des Gemüses beschäftigt.





Der Verein bietet auch Seminare an, wie beispielsweise Gemüse eingelegt und haltbar gemacht werden kann. Bild: Verein | Bild: Hoffmann, Claudia

Auf den Tisch kommt, was gerade wächst

"Gerade in den Sommermonaten kann das manchmal schon viel sein und dann frieren wir auch einiges ein", berichtet Kerstin Koch. Allerdings gehe bei der sechsköpfigen Familie schon einiges weg. Wichtig ist ihr, dass die Kinder ganz intensiv mitbekommen, was gerade wächst und wie die verschiedenen Gemüsesorten schmecken. So ist die Familie, wenn es zeitlich machbar ist, bei der Ernte auf dem Vereinsgelände in Überauchen dabei. In einem Hochbeet, das gerade im eigenen Garten aufgebaut wird, dürfen die Kinder selbst etwas anpflanzen.

Unvergleichlicher Geschmack

Durch die regelmäßigen Gemüserationen esse die Familie auf jeden Fall deutlich mehr Gemüse als früher. "Selbst die Kinder, sie lieben zum Beispiel Maultaschen mit Mangold." Kerstin Koch räumt aber ein, dass es schon etwas nervig sein könne, so viel Gemüse verarbeiten zu müssen, wenn man etwas unter Zeitdruck ist. "Eine krumm gewachsene Möhre lässt sich einfach schwieriger schälen als eine gerade." Aber der unvergleichliche Geschmack entschädige für die Mehrarbeit. Außerdem treffe man im Verein viele Gleichgesinnte, mit denen man sich austauschen kann.





Wenn es wieder losgeht, packen die Mitglieder des Vereins kräftig mit an, wie hier (von links) Marlene Reichegger, Nadja Pohl, Carla André und Hardy Bisinger. | Bild: Sprich, Roland

Gut für die Umwelt

Wichtig ist Familie Koch auch, Plastikmüll zu vermeiden: "Das funktioniert natürlich bei Baarfood gut, weil das Gemüse in Kisten angeliefert wird und sich jeder seine Ration in mit gebrachte Taschen abfüllt."

Vielfältiger Speiseplan

Carla André ist Schriftführerin bei Baarfood: Sie engagiert sich bei dem Verein, weil ihr gesunde Ernährung wichtig ist und sie vor allem saisonale und regionale Produkte verwenden möchte. Der Speiseplan sei vielseitiger durch die Gemüselieferungen von Baarfood. "Wenn im Supermarkt immer alles verfügbar ist, kann ich ja das ganze Jahr mein Lieblingsgericht kochen." So aber kommt eben nur das Gemüse, das auch wirklich wächst, auf den Tisch. "So ist man gezwungen, auch mal andere Rezepte auszuprobieren", erklärt André.

Gute Ernte. Gärtnerin Anne Kohnle zeigt eine normale Ausbeute der wöchentlichen Ernte. Von Karotten bis Zwiebeln gibt es ein abwechslungsreiches Gemüseangebot beim Baarfoodverein. Jetzt im Winter ist das Angebot entsprechend kleiner. | Bild: Sprich, Roland