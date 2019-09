In einem Beitrag für das Jahresheft des Geschichts- und Heimatvereins schreibt Erwin Teufel selbst, auf Bitte seines Freundes Günter Rath, wie er die Hochschulen nach Villingen-Schwenningen geholt hat. „Aufbruch aus einer schweren Zeit“ ist der Beitrag überschrieben.

Erwin Teufel erinnert sich an sein Wirken so: „1974 trug der herausragende baden-württembergische Kultusminister Prof. Wilhelm Hahn dem Kabinett einen genialen Plan vor. Er wollte das bewährte duale Ausbildungssystem in Betrieb und der