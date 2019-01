von SK

Profi-Ermittler bezeichnen es "als eher ungewöhnlich", dass einem Dieb eine Falle mit präpariertem Münzgeld gestellt wird. "Normalerweise macht man das mit Scheinen", hieß es am Donnerstag von einem Kenner solcher Aktionen. Geldscheine ließen sich erheblich unauffälliger für solche Überprüfungen vorbereiten.

Greift ein Unberufener dann zu derart vorbehandeltem Geld, so verbleiben an der Hand desjenigen, der in dieses Fach der Kasse greift, markante Farbspuren. Diese ließen sich "auch binnen einer Woche nicht entfernen", erklärt der Experte. Ist die Polizei eingeschalten, so bereitet nach SÜDKURIER-Informationen die Kriminaltechnik das Geld vor. Hierzu würden besondere Chemikalien eingesetzt, die auf die Körperwärme reagierten.

Manche Diebe versuchten sich deshalb mit Handschuhen zu schützen. Der chemische Farbstoff sei allerdings in der Lage, handelsübliche Ware zu durchdringen. Ein Mitarbeiter einer Bank sagte am Donnerstag, dass bei derartigen Polizeiaktionen normale Geldscheine verwendet würden. Diese seien nicht entwertet. Die Landeszentralbank tausche beschädigtes Geld um.